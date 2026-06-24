Sciopero Atm il 26 giugno, stop a metro, bus e tram a Milano: orari e fasce di garanzia

Per venerdì 26 giugno, è previsto a Milano uno sciopero dei mezzi Atm (bus, metro e tram) in vigore dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine turno. Come sempre sono previste fasce di garanzia.

Venerdì 26 giugno sarà un venerdì nero per tutti i pendolari milanesi, residenti e turisti. Infatti è in programma a Milano uno sciopero dei mezzi (bus, metro e tram) Atm – proclamato dal sindacato Confial Trasporti – dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Come di consueto, sono previste fasce di garanzia: da inizio servizio, alle 6, fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Gli orari dello sciopero Atm a Milano il 26 giugno e le fasce di garanzia

I dipendenti Atm incroceranno le braccia, fermando tutti i mezzi, dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino a fine servizio. Il servizio quindi potrebbe non essere garantito in quelle ore del mattino e del pomeriggio. Mentre per quanto riguarda le cosiddette fasce di garanzia queste sono garantite da inizio servizio, alle 6, fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Funicolare Como-Brunate: orari e fasce di garanzia il 26 giugno

In occasione dello sciopero Atm, il servizio della funicolare Como-Brunate potrebbe invece non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino al termine del servizio.

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Sciopero Atm il 26 giugno a Milano, le motivazioni della protesta

Lo sciopero Amt di venerdì 26 giugno è stato proclamato dal sindacato Confial Trasporti per molteplici motivazioni. Ma come si apprende, tra le principali cause ci sarebbe: “sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie, problematiche di viabilità e di raggiungimento delle località di lavoro", come fa sapere il sindacato stesso.

E ancora, altre motivazioni sono: "pause per alcune tipologie di turni di lavoro e, in special modo, per gli orari notturni, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea, aumenti salariali”.