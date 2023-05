Giorgia Meloni e Elly Schlein sono state ritratte nude e incinte in un murales a Milano Da stamattina, in piazza San Babila a Milano, è visibile la nuova opera dell’artista AlexSandro Palombo: si intitola “Power is Female” e raffigura Giorgia Meloni e Elly Schlein spalla contro spalla, incinte e senza vestiti. “Le due leader possono dibattere senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile come l’utero in affitto”

Il murales di AlexSandro Palombo in piazza San Babila a Milano

Spalla contro spalla, nude e incinte. Così i passanti di piazza San Babila a Milano, stamattina, hanno trovato raffigurate la premier Giorgia Meloni e la sua avversaria politica Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.

Si tratta della nuova opera dell'artista e attivista AlexSandro Palombo intitolata "Power is Female", un murales simbolico realizzata in un momento storico in cui l’Italia si distingue sulla scena internazionale per la competizione tra due donne ai vertici del potere istituzionale mentre in Parlamento si discute sulla maternità surrogata.

"Il confronto tra Meloni e Schlein senza interferenze maschili"

Una, la leader dell'opposizione, ha la bandiera arcobaleno simbolo delle lotte Lgbtq+ disegnata sul braccio. L'altra, a capo del governo, una fiamma tricolore. Sul ventre della prima, la scritta in inglese "Il mio utero, la mia scelta". Su quello della seconda, "Non è in affitto".

Due posizioni differenti, opposte. "Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno in comune un'occasione storica quella di ritrovarsi al vertice insieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile", sono state le parole dell'artista "Questa occasione potrà rafforzare il cammino verso l'uguaglianza di genere, l’emancipazione e l’autodeterminazione".

Le opere di AlexSandro Palombo

AleXsandro Palombo, artista pop contemporaneo e attivista milanese, da tempo si dedica all'arte sociale di denuncia: suo, infatti, è anche il murales apparso davanti al consolato dell'Iran milanese che raffigura Marge Simpson con i capelli tagliati, in sostegno delle donne iraniane in rivolta per la morte di Mahsa Amini.

L'ultimo murales apparso in piazza San Babila? La raffigurazione dell'attrice Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia in bella vista sul petto: un'immagine nata in occasione della giornata mondiale contro il tumore al seno per celebrare la forza e il coraggio delle donne.