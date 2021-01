in foto: Foto di repertorio

Stava camminando per le vie del centro di Milano senza indossare la mascherina, obbligatoria e necessaria per evitare di diffondere il contagio di Coronavirus. Dinanzi all'invito della polizia a indossarla, però, un uomo di 36 anni ha reagito con violenza: ha sferrato un pugno a uno dei poliziotti, e per questo motivo è stato bloccato e arrestato.

L'episodio ieri mattina in zona Porta Venezia

La vicenda è accaduta nella mattinata di venerdì 15 gennaio in piazza Oberdan, zona Porta Venezia. Stando a quanto riporta la testata "Milanotoday", il "no-mask" stava camminando sul marciapiede ed è stato notato da una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti hanno abbassato il finestrino e hanno richiamato l'uomo al rispetto delle norme, invitandolo a indossare la mascherina. Per tutta risposta però l'uomo ha continuato a camminare facendo finta di niente.

L'agente colpito è finito in ospedale: dieci giorni di prognosi

A quel punto gli agenti sono scesi dall'auto e lo hanno raggiunto, chiedendogli in modo più perentorio di indossare il dispositivo di protezione individuale. L'uomo ha reagito in malo modo: si è scagliato contro gli agenti e ha colpito con un pugno al volto uno dei due poliziotti. Immediata la reazione degli agenti, che hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il "no-mask", un cittadino di nazionalità pachistana, è finito così in manette: il poliziotto aggredito invece, un 24enne, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato medicato. Per lui, una contusione al naso che richiederà dieci giorni di tempo per guarire.