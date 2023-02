In 6 in un’auto si ribaltano e finiscono in un fosso, grave il ragazzo che era nel bagagliaio A bordo di una Fiat Punto, sei ragazzi si sono ribaltati finendo in un fossato. A riportare le conseguenze più gravi è quello che si trovava nel bagagliaio. Dall’ospedale hanno escluso l’imminente pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

La Fiat Punto finita nel fosso (foto da Facebook)

Una Fiat Punto con a bordo sei ragazzi si è ribaltata ed è finita in un fosso delle campagne di Carpenedolo, comune in provincia di Brescia. L'incidente ha coinvolto tutti giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Per due di loro, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Civile e alla Poliambulanza. I due, infatti, viaggiavano uno nel bagagliaio e l'altro sul lato del passeggero, le parti più danneggiate nel ribaltamento. Gli accertamenti fatti al pronto soccorso hanno escluso l'imminente pericolo di vita per entrambi.

Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. L'auto si è ribaltata intorno alle 17 finendo fuori strada in località Lame. All'arrivo dei soccorsi, la vettura si trovava sotto sopra nel fossato che corre lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze insieme ai vigili del fuoco di Desenzano, che hanno estratto dal bagagliaio il sesto passeggero. È lui ad aver riportato le ferite più gravi. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Carpenedolo.

Il 20enne finito nel lago d'Endine

Qualche giorno fa, un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finito nelle acque del lago d'Endine. Il motivo dell'incidente non è ancora chiaro. Il ragazzo stava andando al lavoro, poco prima delle cinque di mattina. A chiamare i soccorsi è stato proprio lui, visto che era riuscito a liberarsi e a tornare a riva a nuoto.

Per poter tirare fuori l'auto è stato necessario l'intervento di una gru arrivata da Brescia e i sommozzatori da Treviglio. Il ragazzo non ha riportato particolari ferite e non è stato necessario il ricovero in ospedale.