Perde il controllo dell’auto mentre va a lavoro: 20enne finisce in un lago Un ragazzo di vent’anni è finito con la propria auto nel lago d’Edine: ha perso il controllo del mezzo mentre stava andando a lavoro.

A cura di Ilaria Quattrone

Stava andando a lavoro quando a un certo punto avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo poi nelle acque del lago d'Endine: è quanto accaduto nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio, a Ranzanico, comune in provincia di Bergamo. Alla guida c'era un ragazzo di vent'anni che è riuscito a uscire dall'abitacolo appena in tempo e chiamare i soccorsi.

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, l'episodio si è verificato poco prima delle cinque di questa mattina. Il ventenne stava percorrendo via Nazionale. Per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo così nel lago. Dopo essere riuscito a liberarsi e tornare a riva, ha chiamato subito i soccorsi.

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il mezzo

Una volta ricevuti l'allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di Lovere si sono catapultati sul posto con la Gru arrivata da Brescia e i sommozzatori inviati da Treviglio: quando sono arrivati, hanno trovato l'automobile, così come si può vedere dalle fotografie diffuse, completamente inabbissata.

Si sono messi quindi subito al lavoro per poter recuperare il mezzo, cosa che sono riusciti a fare dopo alcuni minuti. Nel frattempo sono arrivati i medici e i paramedici inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari sono arrivati a bordo di un'ambulanza della Croce Blu di Lovere.

Una volta fornito tutte le cure sul posto, hanno constato che stesse bene e che non fosse necessario il ricovero in ospedale. Fortunatamente è stata sventata una tragedia.