Il video in cui si vedono i tre writer che hanno imbrattato il frontone della galleria di piazza Duomo a Milano

È accaduto tutto sotto gli occhi dei tanti passanti e turisti che, in una fresca sera di inizio agosto, riempivano piazza Duomo a Milano. È stato infatti poco dopo le 22 di ieri che un gruppetto di tre persone, incappucciate e vestite di nero, ha vandalizzato con le bombolette spray il frontone della Galleria Vittorio Emanuele II. La scena, visto l'orario, non è certo passata inosservata: sono stati in tanti a riprendere con i telefonini il momento in cui i tre hanno dipinto un tag sulla facciata ottocentesca della struttura, proprio sopra l'arco d'ingresso.

Come è stato possibile raggiungere il frontone della Galleria

I tre, armati di vernice spray verde e nera, avrebbero raggiunto le sommità della Galleria attraverso i numerosi camminamenti che percorrono l'intero perimetro del monumento, accedendo probabilmente da uno dei locali notturni con vista Duomo che si trovano all'interno.

La condanna bipartisan della politica

Nel frattempo, in attesa che la polizia di Milano individui i responsabili, piovono critiche bipartisan da ogni parte politica. "Pagheranno fino all'ultimo centesimo", assicura il governatore lombardo Attilio Fontana, appellando i tre come "deficienti". "Un'offesa a tutti i milanesi", è invece il giudizio della consigliera dem Carmela Rozza, "un gesto gravissimo di inciviltà e una mancanza di rispetto totale per un bene comune che appartiene a tutta la città".