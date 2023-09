Il video di Woody Allen che suona al Blue Note di Milano: la performance divide i fan L’attore e regista si è esibito nello storico locale milanese con la sua band, insieme da quarant’anni. Due su due le date sold out, ma il video dell’esibizione della prima sera fa discutere il pubblico.

A cura di Sara Tirrito

Woody Allen si esibisce al Blue Note di Milano

Woody Allen è a Milano per il secondo giorno di concerti al Blue Note. L'attore e regista si esibisce al clarinetto in un gruppo chiamato Woody Allen and his New Orleans Jazz Band. Nella prima serata, il 6 settembre, ha dato spettacolo con la sua performance scatenando i commenti del pubblico. Entrambe le serate hanno registrato il tutto esaurito, ma non tutti hanno apprezzato la sua interpretazione.

Woody Allen e l'esibizione a Milano

L'attore hollywoodiano si è seduto sul palco con il suo solito abbigliamento: camicia chiara, pantaloni e scarpe beige e gli inconfondibili occhiali neri. Era la prima volta che suonava nello storico locale milanese di musica dal vivo. Si è esibito senza una scaletta fissa, ma improvvisando sulla base di grandi classici blues and jazz.

Un estratto della sua performance, pubblicato sui canali social del Blue Note, ha iniziato a circolare poco dopo il concerto e ha diviso il pubblico. Accanto a chi ha capito la scelta stilistica di Allen e ha commentato "Sa sempre fare ironia, come nei suoi film, perché il jazz è anche questo", c'è chi ha usato parole durissime come "Orrendo" e si è chiesto: "Ma è uno scherzo?".

La band con cui suona Woody Allen

Woody Allen and his New Orleans Jazz Band è un gruppo nato oltre quarant'anni fa dalla passione di Allen e degli altri musicisti per i grandi classici e per New Orleans. Nel loro repertorio ci sono più di 1200 brani che spaziano dalle più classiche musiche blues alle melodie popolari passando per le melodie spirituali.

Insieme all'attore e regista ci sono Canal Fowkes al piano, Simon Wettenhall al corno, Brian Nalepkaal contrabbasso, Kevin Dorn alla batteria, Jerry Zigmont al trombone e Josh Dunn al banjo. Da tradizione, il gruppo ha suonato per 25 anni in un celebre hotel di Manattan tutti i lunedì sera. Il costo del biglietto al Blue Note è di 150 euro per un posto unico.