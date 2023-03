Il video del pestaggio alla stazione di Meda del “branco” contro un 14enne Le telecamere della stazione di Meda hanno ripreso gli attimi del pestaggio del “branco” ai danni di un 14enne. Dopo avergli tagliato ogni via di fuga, lo hanno preso a calci e pugni in faccia davanti a diversi testimoni.

A cura di Enrico Spaccini

Un frame del video del pestaggio alla stazione ferroviaria (Carabinieri di Monza Brianza)

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Meda, in provincia di Monza e Brianza, hanno catturato tutte le fasi del pestaggio ai danni di un 14enne di Mariano Comense (Como) dello scorso 27 novembre. Si vedono arrivare alcuni giovani, la maggior parte di questi a piedi ma qualcuno anche in bicicletta. Uno corre, svolta l'angolo che si affaccia al binario 1 e rallenta sperando forse di aver seminato i suoi inseguitori o, visto che ci sono anche altre persone, di farli desistere nel continuare il pestaggio.

Tuttavia, in bicicletta arriva un ragazzo che gli staglia la strada e un altro con un cappellino in testa si avvicina. È questo, dopo averlo messo spalle al muro, che inizia a colpirlo per primo. In pochi attimi, si ritrovano in cinque contro uno: un altro lo solleva di peso e lo sbatte a terra. Il 14enne non fa in tempo a rialzarsi che arrivano altri pugni e calci, anche in faccia. Il tutto con altre persone che camminano lungo la banchina. Alla fine del pestaggio, scappano lasciando la loro vittima a terra.

Il pomeriggio di violenza a Meda

Per quanto violento e senza scrupoli, questo è solo l'atto conclusivo di una serie di violenze che erano iniziate ancora prima di arrivare alla stazione. Il 14enne, infatti, quel pomeriggio si trovava con alcuni amici in un parcheggio pubblico di via Umberto Pace. Ad un certo punto arriva il gruppo, che viene chiamato "il branco", che iniziano a pestare uno dei presenti. Altri due intervengono in suo soccorso, mentre gli altri fuggono.

Poco dopo, i tre sono riusciti a scappare nella vicina via Solferino, dove però sono stati raggiunti, accerchiati e ancora colpiti. Fino a che uno, quello che si vede nel video, riesce a separarsi e a raggiungere la stazione attirando tutto "il branco" dietro di sé.

Sono serviti mesi di indagini per risalire all'identità degli aggressori. In sette (cinque di Meda e due di Seregno) sono stati denunciati e risultano ancora indagati per concorso in lesioni personali aggravate. Le tre vittime dei pestaggi, invece, se la sono cavata con prognosi dai 7 ai 15 giorni.