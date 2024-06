video suggerito

Il trattore si ribalta mentre taglia l’erba e lo travolge: Fausto Capoferri muore dopo 9 giorni di ricovero Fausto Capoferri è morto all’ospedale di Circolo di Varese dove era ricoverato dal 5 giugno scorso. Il 73enne era stato travolto dal trattore mentre tagliava l’erba a Cantù (Como). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trattore che ha travolto Capoferri (foto da vigili del fuoco)

È morto dopo nove giorni di ricovero Fausto Capoferri, il 73enne travolto dal suo trattore a Cantù (in provincia di Como) mentre tagliava l'erba. A trovarlo sotto il mezzo agricolo nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno era stata un'altra persona che si trovava nelle vicinanze di via per Alzate e che ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 erano riusciti a mantenere in vita Capoferri e a trasportarlo con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni, però, non sono mai migliorate fino al decesso sopraggiunto lo scorso venerdì 14 giugno. Il 73enne aveva dato il suo consenso per la donazione degli organi.

L'incidente era avvenuto il 5 giugno nei dintorni di via per Alzate a Cantù. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale che ha effettuato i sopralluoghi sul posto, Capoferri si trovava a bordo di un piccolo trattore che stava usando per tagliare l'erba quando il mezzo si è ribaltato. Il 73enne, infatti, stava percorrendo un tratto in leggera pendenza ed è finito schiacciato dal trattore.

Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo averlo liberato dal mezzo, con l'aiuto dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Como, gli operatori erano riusciti a mantenerlo in vita e a trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese.

Capoferri è rimasto ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata fino al 14 giugno. Il quadro clinico del 73enne non è mai migliorato in modo significato, portandolo al decesso nel pomeriggio. Il 73enne era conosciuto per la sua attività, a conduzione familiare, di prodotti tipici chiamata "L'Urtulan".