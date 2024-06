video suggerito

Chi era Emilio Franco Pezzotta, morto sepolto da una frana sotto gli occhi della compagna Si chiamava Emilio Franco Pezzotta, l’uomo di 71 anni che è morto sepolto da una frana a Valdaveto, che si trova nel comune di Ferriere in provincia di Piacenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno, un uomo di 71 anni è stato travolto da una frana a Valdaveto, che si trova nel comune di Ferriere in provincia di Piacenza. La vittima si chiamava Emilio Franco Pezzotta, aveva 71 anni ed era residente a Palazzolo sull'Oglio, comune che si trova in provincia di Brescia. Il suo cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo tre ore di ricerche.

La vittima si trovava con la compagna. Avrebbe provato con una motosega a liberare il corso d'acqua di un ruscello da alcuni rami. Nel farlo però si è distaccata una frana che lo ha travolto. È rimasto sepolto sotto gli occhi della compagna, che ha subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza e del distaccamento di Bobbio. Gli operatori del 118 di Parma, il personale infermieristico di Farini, la Croce Rossa di Marsaglia, il soccorso alpino e l'eliambulanza. Da Bologna è stato fatto decollare un elicottero per far imbarcare i vigili del fuoco.

I soccorritori sono stati a lungo impegnati per poter liberare il corpo del pensionato dai massi e dai detriti. Quando è stato ritrovato, non c'era più nulla da fare: gli operatori sanitari del 118, infatti, non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Pezzotta, originario di Gorlago (Bergamo) era pensionato: ha lavorato a lungo come operaio metalmeccanico. In Valdaveto aveva una seconda casa dove era solito trascorrere le vacanze.