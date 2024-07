video suggerito

Paolo Bertoli muore schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi: l'incidente a Pontoglio Un uomo di 76 anni è morto a Pontoglio schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Sul corpo non è stata disposta l'autopsia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, un tragico incidente a Pontoglio, in provincia di Brescia, ha causato la morte di un uomo di 76 anni. Paolo Bertoli è stato schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nei campi. Su posto è intervenuto immediatamente il personale dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'agricoltore. Sul corpo non è stata disposta l'autopsia, visto che la natura accidentale del fatto appare evidente.

Erano da poco trascorse le 13 di oggi quando Bertoli è sceso dal trattore sul quale stava lavorando, perché aveva smesso di funzionare. L'anziano voleva provare a riparlo o almeno capire quale fosse il guasto. L'attrezzo montato sul trattore si è però improvvisamente staccato e gli è caduto addosso. Immediatamente sono giunti in via Maglio, dove ha sede l'azienda agricola, un'ambulanza, i Vigili del fuoco e la pattuglia dei carabinieri.

Il personale sanitario, però, non ha potuto fare anche che costatare il decesso del 76enne. Mentre i carabinieri della compagnia di Chiari hanno avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tuttavia non è stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, perché le cause della morte appaiono evidenti. La salma è quindi stata consegnata ai familiari per poterne organizzare i funerali.