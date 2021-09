Il sindaco di Milano Beppe Sala chiede aiuto ai suoi follower: “Chi prendo al fantacalcio?” Sono ore di tensione e studio per Beppe Sala che si sta preparando all’asta del fantacalcio, rigorosamente a calciomercato chiuso. Il sindaco di Milano ha pubblicato una foto su Instagram chiedendo consigli sugli acquisti ai suoi follower. Nella sua lista di obiettivi compare anche Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, che gli ha risposto: “Grazie per la fiducia sindaco”.

A cura di Redazione Milano

C'è una partita aperta nella politica milanese e, no, non parliamo solo di quella che si giocherà tra meno di un mese alle urne. L'altra, certamente più futile ma non meno appassionante, riguarda quella del… fantacalcio. L'allenatore Beppe Sala è alla ricerca di una quadra (e di una squadra) per l'asta del più apprezzato gioco sul campionato italiano, rigorosamente a mercato chiuso.

Sala chiede aiuto per il fantacalcio, Bastoni dell'Inter gli risponde

Con un post su Instagram, il primo cittadino milanese, soprannominato bonariamente il "sindaco influencer", ha chiesto consigli ai suoi seguaci per gli acquisti in vista dell'imminente asta. Nell'immagine pubblicata, Sala ha anche lasciato una sua lista con obiettivi di mercato più o meno fattibili, tra i quali compare il nome di Alessandro Bastoni, forte difensore centrale dell'Inter (squadra del cuore di Sala) che prontamente ha risposto, scrivendo: "Grazie per la fiducia, sindaco". Dei nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi, che il sindaco vorrebbe fantallanare a sua volta, ci sono anche Handanovic e Dzeko. Quest'ultimo, ha attratto un commento simpatico di Cristiana Capotondi, attrice e vice presidente della Lega Pro tifosissima della Roma, che ha commentato: "Sindaco, Dzeko?".

Un utente: Sindaco, cambi obiettivi

Altri, invece, lo hanno punzecchiato suggerendogli di prendere Lukaku, finito al Chelsea in estate spezzando i cuori dei tifosi interisti, mentre ulteriori utenti hanno risposto tra il serio e il faceto con consigli reali e battute sulla lista postata da Sala che comprende anche Molina, Kessie, Zaniolo e Boga: "Più facile vincere le comunali che il fanta con quei nomi", gli scrive Umbertotto facendo il pieno di like. Appuntamento al prossimo post, quindi, con la rosa al completo ad asta conclusa.