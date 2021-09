Elezioni comunali Milano, le liste a sostegno del candidato sindaco Beppe Sala Sono otto le liste a sostegno del candidato sindaco Beppe Sala alle prossime elezioni comunali a Milano. Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Sala è il sindaco uscente: è sostenuto dal centrosinistra, dai Verdi, dai Radicali e da liste civiche.

A cura di Francesco Loiacono

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni comunali a Milano. Tredici sono in totale i candidati sindaco, incluso il primo cittadino uscente Beppe Sala che si presenta con ben otto liste a supporto. Sala è sostenuto da tutto il centrosinistra, dai Radicali, dai Riformisti (tra cui c'è anche Azione di Carlo Calenda) e dai Verdi. Lo schieramento a sostegno di Sala è completato dalle due liste civiche Volt e Milano in salute. Queste nel dettaglio le liste:

Pd

Volt

Lista Beppe Sala sindaco

Milano Radicale

Riformisti lavoriamo per Milano

Milano in salute

Europa verde

Milano unita

I nomi dei candidati della lista Beppe Sala sindaco

Martina Riva

Emmanuel Conte

Roberta Guaineri

Gabriele Rabaiotti

Marzia Pontone

Paolo Petracca

Lucia Audia

Teresa Baldini

Marta Basso

Stefano Bucello

Anna Buffa

Olga Cola

Filippo Cucchetto

Barbara Depasqual

Greta Dovigi

Gini Dupasquier

Francesca Fedeli

Enrico Fedrighini

Marco Loria

Laura Mariniello

Marco Mazzei

Matteo Milione

Mario Petillo

Marcello Pistilli

Alessandro Re

Daniela Reo

Marco Sessa

Eric Veron

I nomi dei candidati della lista Riformisti lavoriamo per Milano

Pastorella Giulia

Specchio Laura

Noja lisa

Costanzo Paolo

Veronesi Alberto

Zini Alfredo

Campogiani Veronica

Francioso Onofrio detto Onelio

Abagnale Carmine

Altobelli Antonio

Amorin Evelyn

Arancio Marilena Stefania

Arras Michele

Bocci Alessandro

Bonarini Federico

Borgogelli Ottaviani Piercarlo

Brugora Andrea

Bugno Gianni

Carbone Silvia

Ciliberti Domenico

Clerici Francesca Antonia

Comotti Natale

Coscia Alessandro

De Min Marco

Dell’acqua Davide

Di Gennaro Rossana

Donnantuoni Nicola

Harhash Aly

Innocenti Antonietta

Maffioli Torriani Daniele

Marinoni Giulia

Meazzi Sergio

Moccia Walter

Morelli Massimo

Nicolini Barbara

Oliva Alberto

Pisano Marika

Pratelli Serena Francesca

Radice Gianmaria

Ramilli Dario

Romeo Annamaria

Scotti Eleonora

Senni Tommaso

Tossici Giulia

Valente Donato

Vecchio Tiziana

Vella Mauro

Zais Giovanni

I nomi dei candidati della lista Europa Verde – Verdi per Sala

Elena Eva Maria Grandi

Carlo Monguzzi

Francesca Cucchiara

Tommaso Matteo Gorini detto “Tommy Gorini”

Paola Baratelli

Giancarlo Aprea

Roberta Bianchi

Emanuele Bompan

Bruna Giovanna Colacicco

Giuseppe Bonaccorso

Erminia Daragona detta “Myriam”

Zakaria Bounegab

Carmelo Carbotti

Margherita Maria Lombardi

Ivano Dones

Daniela Carla Macchi

Francesco Fortinguerra

Alessandra Mauri

Matteo Francavilla

Franca Mo detta “Francesca”

Mattia Frigeni

Patrizia Moschella

Claudio Garrone

Giorgia Palazzo

Giovanni Junior Lucci

Maria Vittoria Pia Angela Pastacaldi

Antonio Lino Mariani

Maria Silvia Angela Concetta Pettinicchio detta “Silvia”

Davide Meda detto “Leo”

Cinzia Gabriella Piloni detta “Chita”

Marco Moro

Oriana Russotti

Silvano Mulas

Angela Letizia Sammartino detta “Letizia Sammartino”

Gianluca Antonio Napoletano

Majdulin Shehadeh

Giorgio Origlia

Erica Soana

Ivo Orrù

Cinzia Silvia Veronesi

Michele Guido Sacerdoti

Emma Zavarrone

Marco Salamon detto “Salomon”

Simone Sollazzo

Massimo Spagnuolo Vigorita detto “Vigorita”

Pietro Vittorio Luigi Spreafico

Damiano Volante detto “Stefano”

I nomi dei candidati nella lista Milano Radicale con Sala

Lipparini Lorenzo

Alberta Valentina

Anghileri Giovanni

Banfi Luca

Besostri Federica Giulia

Bonvicini Barbara

Crivellini Giulia

D'Aquino Piera

De Stefani Ezio Sandro

Dossi Francescogiuseppe Romano Maria

Fortis Luca

Garlato Tiziana

Girombelli Claudia

Guzman Margarita Mercedes detta Mece

King Caroline

Lago Luigi

Lavore Stefania

Manfredi Roberto Luciano

Marrone Lisignoli Corinna

Matteini Charlotte Natascia

Mattioz Donata

Mele Manlio

Mino Claudia

Monopoli Antonia

Moschetti Ivan

Neglia Cesare Bartolomeo

Oneda Federica

Oshafi Floreta

Pagano Luigi

Pederzani Nancy

Pisani Camillo

Porto Giovanni

Rilletti Sergio

Rizzi Guido

Rossi Marco detto Moketz

Rossi Massimo

Rota Maura Rosa

Sanvito Andrea

Sperlinga Mario

Spinello Vanda Antonietta

Tanzi Susanna Mia Isabella

Triola Sabrina Armanda

Uberti Stefano

Valcauda Federica

Verazzani Davide

Villanova Michele

Vintiadis Marianna

Vittoria Marco Nicola Massimo Geltrude

I nomi dei candidati nella lista Pd con Sala

Pierfrancesco Maran

Anna Scavuzzo

Lamberto Bertolé

Arianna Censi

Marco Granelli

Michele Albiani

Alice Arienta

Filippo Barberis

Stefano Bassi

Domingo Borja

Emilia Bossi detta Milly Moratti

Federico Bottelli

Sarah Brizzolara detta Briz

Marzia Busana

Elena Buscemi

Davide Caocci

Bruno Ceccarelli

Luca Costamagna

Luigi Costanzo

Simonetta D'Amico

Diana De Marchi

Sana El Gosairi

Rosalie Estares

Federico Ferri

Paola Filice

Enrico Fraschini

Maria Letizia Giorgetti

Alessandro Giungi

Githmy Christina Pathiraja Mudalige

Daniele Nahum

Elisabetta Nigris

Roberta Osculati

Carmine Pacente

Rosario Pantaleo

Dijana Pavlovic

Valerio Pedroni

Sonia Ribera

Silvestro Rivolta

Gaia Romani

Monica Romano

Giuseppina Rosco

Giuseppe Santagostino

Tiziana Scalco

Natascia Tosoni

Angelo Turco

Beatrice Uguccioni

Angelica Vasile

Daniele Vincenti

I nomi dei candidati nella lista Volt per Sala

Gabriele Pravettoni Farinelli

Camilla Villano

Simone Giuseppe Dedda

Sara Colasanto

Stefan De Jonghe

Barbara Crepaldi

Carlo Andrea Bettini

Rosanna Cardella

Alessandro Macchi

Maja Urukalo

Filippo Franceschi

Alessandra Spaghetti

Beatrice Berto

Alberto Baroni

Eva Tigli

Giorgio Gargari

Manuela Cuadrado

Beniamino Zagari

Isabella Pinucci

Federico Amoruso

Marienza Benedetti

Stefano Corona

Alessandra Galluccio

Michele Barberio

Daniela Carrsetti

Franov Urukalo

Paolo Bassanini

Annalisa Le Rose

Antonino Borgia

Marco Seregni

Valentina Gobbi

Claudia Vasselli

Guglielmo Picciocchi

Federica Aileen Mangano

Giovanni Lasagna

Luisa Maria Nastase

Francesco Minervini

Sari Teresa Mertanen

Fabio Daniele

Eleonora De Salvo

I nomi dei candidati della lista Milano in Salute per Beppe Sala

Marco Fumagalli

Francesca Ulivi

Davide Albanese

Annabella Amatulli

Sofia Banzatti

Salvatore Basile

Carlo Bosi

Marco Braga

Arianna Brambilla

Anna Castaldo

Davide Carrieri

Serena Cruciani

Mario Ciummei

Cristina Curti

Antonella De Gregorio

Francesca Deriu

Daniela Dordoni

Giacomo Gaidella

Alessandra Bianca Lydia Gay

Bianca Gramano

Matteo Libroia

Marcella Longo

Andrea Lopez

Valentina Massa

Doris Mamitiana

Antonio Maturo

Mattia Moro

Fortunato Nicoletti

Paola Palazzi

Serena Passamonti

Giulio Arturo Petazzi

Fabrizio Scroppo

Francesco Tarantini

Egidio Turetti

Maurizio Vergari

Uberto Zuccardi Merlo

I nomi dei candidati della lista Milano Unita per Sala