Elezioni Milano, Beppe Sala sta seguendo lo spoglio in diretta da Palazzo Marino

Il sindaco di Milano al voto (Foto di: La Presse)

Il sindaco uscente di Milano Beppe Sala sta seguendo questa prima parte dello spoglio dal suo ufficio di Palazzo Marino. I primi exit poll lo danno in vantaggio su Luca Bernardo di circa venti punti percentuali: Sala avrebbe tra il 54 e il 58 per cento delle preferenze, mentre il candidato del centrodestra al momento si ferma tra il 32 e il 36 per cento. Nelle prossime ore Sala dovrebbe spostarsi in direzione del suo comitato elettorale nel quartiere Isola.

Primi exit poll: Sala in vantaggio di 20 punti su Bernardo

I primi exit poll di Opinio rai danno Sala vittorioso al primo turno. Si allontana sensibilmente, al momento, l'ipotesi di un ballottaggio con Luca Bernardo che è atteso alle 16 presso il suo comitato elettorale in via Tortona. Da qui, riporta La7, lo staff del Direttore di Pediatria del Fatebenefratelli ha fatto sapere che Bernardo reputa ancora aperta la lotta per vincere, confidando in un ballottaggio tra due settimane. Nel caso remoto in cui si dovesse tornare alle urne, i cittadini sarebbero convocati per il 17 e 18 ottobre.

Crolla l'affluenza: solo il 47,7 per cento dei cittadini ha votato

Nel frattempo sono arrivati i dati sull'affluenza alle urne in questa tornata elettorale, in forte crollo rispetto a cinque anni fa, quando peraltro si votò solo in una giornata. Secondo quanto riportato dal Comune di Milano, solo il 47,7 per cento degli aventi diritto ha espresso la propria preferenza, un dato percentuale inferiore di 7 punti rispetto al 2016 quando si presentò ai seggi il 56,64 per cento degli aventi diritto.