Sala tra il 54-58%, Bernardo tra il 32-36%: il primo exit poll sulle elezioni a Milano 2021

A cura di Ilaria Quattrone

Primo exit poll per le elezioni amministrative a Milano 2021: secondo le proiezioni di Opinio per la Rai, il sindaco uscente e candidato sindaco del centrosinistra Beppe Sala è attestato tra il 54 e il 58 per cento dei voti mentre il candidato di centrodestra, Luca Bernardo, è fermo al 32-36 per cento. Dietro di loro è un testa a testa tra il candidato di Italexit, Gianluigi Paragone, con una forbice compresa tra il 2 e il 4 per cento dei voti e la candidata del movimento 5 Stelle, Layla Pavone, con la stessa forbice compresa tra il 2 e il 4 per cento dei voti.

Elezioni Milano, quando si avranno i risultati

I risultati delle elezioni si avranno alla chiusura dello spoglio di tutti i seggi elettorali in tutte le sezioni. Nei Comuni con più di quindicimila abitanti, se i candidati non dovessero avere il 50 per cento più uno dei voti si andrà al ballottaggio tra i due più votati. Intanto l'affluenza è calata rispetto alle ultime votazioni del 2016. Alle ore 23 della prima giornata di elezioni invece aveva votato il 37,7 per cento degli aventi diritto, alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva è del 47,6 per cento. Alle ultime amministrative, quelle del 2016 quando vinse Beppe Sala, aveva votato il 54,65 per cento dei cittadini. La differenza tra questa e quella tornata di elezioni è che nel 2016 si votò in una sola giornata e non in due.

Chi sono i candidati a sindaco di Milano

Beppe Sala è il candidato di centro sinistra e sindaco uscente. Il primo cittadino è sostenuto da otto liste tra le quali quella del Partito democratico, la Milano radicale con Sala, Europa Verde, Milano Unita – Sinistra per Sala, I riformisti con Sala, Milano in Salute, Volt e la lista Beppe Sala sindaco. Luca Bernardo, candidato sindaco per il centro destra, è direttore del dipartimento di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. È sostenuto da sei liste: Lega per Salvini premier, Forza Italia, Lista civica Luca Bernardo, Milano Popolare Maurizio Lupi, Fratelli d'Italia, Partito Liberale europeo. Layla Pavone è invece stata scelta come candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle. Pavone è amministratore delegato di Industry Innovation di Digital Magics ed è sostenuta solo dalla lista del movimento 5 Stelle. Tra gli altri candidati che hanno ricevuto maggiori preferenze spicca Gianluigi Paragone, candidato di Italexit, che è sostenuto dalle liste Milano Paragone sindaco Italexit e Grande Nord.