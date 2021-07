Elezioni Milano 2021, gli ultimi sondaggi sui candidati sindaco Tra settembre e ottobre 2021 si voterà per le elezioni comunali a Milano. La data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma sono comunque otto, finora, i candidati sindaco. I due principali sfidanti sono il primo cittadino uscente Beppe Sala e il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. In attesa dell’esito delle urne è già “guerra” di sondaggi.

A cura di Francesco Loiacono

Tra settembre e ottobre 2021 a Milano si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Non c'è ancora una data ufficiale e di conseguenza non sono ancora stati fissati i termini per la presentazione delle firme a sostegno delle liste dei candidati sindaco, che al momento sono otto. I principali sfidanti alle elezioni di Milano 2021 sono il sindaco uscente Beppe Sala, che corre sostenuto da tutto il centrosinistra, e Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra. Ma la corsa a Palazzo Marino vede ai nastri di partenza anche Gabriele Mariani (Milano in Comune), Gianluigi Paragone (Italexit), Giorgio Goggi (Socialisti di Milano), Bianca Tedone (Potere al popolo), Simone Sollazzo (Milano concreta) e Mauro Festa (Partito dei gay). Come per ogni competizione elettorale che si rispetti sono iniziati a uscire vari sondaggi sul possibile esito delle elezioni comunali. I sondaggi sono consentiti fino a quindici giorni prima delle elezioni: di seguito tutti quelli riguardanti le elezioni comunali Milano 2021.

Sondaggio Tecnè del 23 giugno, Beppe Sala al 44%

L’ultimo sondaggio in ordine di tempo in vista delle elezioni a Milano è stato realizzato dal 18 al 20 giugno L'istituto di ricerca Tecnè ha realizzato dal 18 al 20 giugno un sondaggio per Rti (Mediaset). Il sondaggio vede leggermente in testa il candidato del centrodestra (che in quella data non era stato ancora ufficializzato), col 45 per cento delle preferenza. Appena un punto dietro, col 44 per cento dei consensi, il sindaco uscente Sala. Terzo, più staccato con appena il 7 per cento delle preferenze, il candidato del Movimento 5 Stelle, che ancora non è stato individuato.

Sondaggi sindaco di Milano, centrodestra al 46%

Lo scorso 7 giugno sempre l'istituto di ricerca Tecnè ha realizzato un altro sondaggio per il talk show politico di Mediaset "Quarta Repubblica" sulla base delle intenzioni di voto rilevate su un campione di seicento cittadini maggiorenni milanesi. È da sottolineare che anche in quella data il nome del candidato sindaco del centrodestra non era ancora stato ufficializzato. L'esito del sondaggio ha comunque rivelato che il candidato del centrodestra, a prescindere dal nome, otterrebbe il 46 per cento dei consensi contro il 43 per cento dei consensi per Sala. Il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, che non è ancora stato ufficializzato, secondo questo sondaggio otterrebbe il 7 per cento dei consensi. Va sottolineato che, sulla base della legge elettorale in vigore, il candidato del centrodestra non riuscirebbe comunque a evitare il ballottaggio.

Elezioni Milano, il sondaggio di Eumetra a maggio

Tra il 3 e il 6 maggio l'istituto di ricerca Eumetra ha condotto un sondaggio su un campione di duemila milanesi. Stando alla rilevazione, Gabriele Albertini (che in quel periodo era indicato come possibile candidato sindaco del centrodestra) avrebbe potuto battere Beppe Sala in un eventuale ballottaggio. Dallo stesso sondaggio però il sindaco uscente, Sala, usciva vincitore rispetto ad altri due possibili sfidanti: Maurizio Lupi e Roberto Rasia Dal Polo.