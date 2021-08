Sondaggio Ipsos elezioni Milano, Sala stacca nettamente Bernardo: avanti di 9 punti Stando a un sondaggio effettuato da Ipsos, il sindaco uscente di Milano Beppe Sala sarebbe in netto vantaggio rispetto al principale sfidante Luca Bernardo alle prossime elezioni comunali milanesi di ottobre 2021. Sala stacca Bernardo di 9 punti al primo turno e di 12 in un eventuale ballottaggio.

A cura di Francesco Loiacono

Il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, secondo l'ultimo sondaggio Ipsos sulle elezioni comunali milanesi del prossimo autunno sarebbe saldamente davanti allo sfidante più accreditato, il candidato del centrodestra Luca Bernardo. La rilevazione dell'istituto di ricerca presieduto da Nando Pagnoncelli dà infatti Sala avanti di nove punti percentuali rispetto a Bernardo già al primo turno, e addirittura in vantaggio di 12 punti percentuali qualora si dovesse prospettare un ballottaggio.

Il sondaggio è stato condotto dal 17 al 26 luglio su un campione di 1200 persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Milano. Cinque le domande poste agli intervistati, due delle quali sono state incentrate in particolare sulle intenzioni di voto al primo turno e in caso di ballottaggio. Nel primo caso, ha risposto di voler votare per Sala una parte compresa tra il 45,5 e il 49,5 per cento degli intervistati. La forbice pro Bernardo va invece dal 36,6 al 40,6 per cento. Il candidato del Movimento 5 stelle (che ancora non è stato individuato, semmai lo sarà) è attestato tra il 6,3 e il 9,3 per cento dei consensi. Chiudono i cittadini milanesi che voterebbero per un altro candidato tra gli otto rimanenti (Gabriele Mariani di Milano in Comune, Gianluigi Paragone di Italexit, Giorgio Goggi dei Socialisti di Milano, Bianca Tedone di Potere al popolo, Simone Sollazzo di Milano concreta, Mauro Festa del Partito dei gay, Alessandro Pascale del Partito comunista e Marco Muggiani del Partito Comunista Italiano), che sono compresi tra il 4,7 e il 7,7 per cento.

Il 58 per cento degli intervistati ha detto di non conoscere il candidato di centrodestra

In un eventuale ballottaggio, che comunque stando alla rilevazione Ipsos potrebbe anche essere scongiurato, a votare per Sala sarebbero tra il 54,1 e il 58,1 per cento dei milanesi, contro una forbice compresa tra il 41,9 e il 45,9 per cento pro Bernardo. Il primario di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli sconta sicuramente una minore notorietà rispetto a Sala: solo l'8 per cento degli intervistati ha detto di conoscerlo bene, mentre il 34 per cento ha detto di averlo sentito nominare ma non di non conoscerlo bene e il 58 per cento ha detto di non sapere chi sia. Questo accadeva però ormai più di una settimana fa: nel frattempo il candidato sindaco del centrodestra sta portando avanti la sua campagna elettorale, nel tentativo di farsi conoscere il più possibile.