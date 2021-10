Affluenza elezioni Milano 2021 al 47,7 per cento: crolla la partecipazione alle urne Il Ministero degli Interni italiano ha diramato il dato ufficiale e definitivo relativo all’affluenza alle elezioni comunali di Milano 2021. È stato il 47,7 per cento degli aventi diritto a recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza ed eleggere il nuovo primo cittadino milanese. Alle 23 di ieri il dato era fermo al 37,76 per cento.

Alla chiusura dei seggi elettorali per le elezioni Comunali di Milano 2021, l'affluenza alle urne è stata del 47,7 per cento (con 1.248 sezioni scrutinate su 1.248). Questo il dato diramato alle 15, orario di conclusione delle votazioni, dal Ministero degli Interni italiano. Nello specifico, solo il Municipio 3 fa registrare un'affluenza superiore al 50 per cento. Il dato più basso si registra nel Municipio 1 con il 44 per cento. L'andamento generale dell'affluenza in questa tornata elettorale è stato pari all'11,01 per cento alle 12 di ieri, al 31,02 alle 19 e al 37,76 alle 23.

Alle elezioni comunali di Milano di cinque anni fa, dopo cinque anni di governo Pisapia, i seggi restarono aperti solo un giorno. L'affluenza, allora, dei cittadini aventi diritto di voto, si era fermata al 54,65 per cento, comunque sette punti percentuali più alta di quest'anno. Per un confronto più prossimo con una votazione durante la quale i seggi sono rimasti aperti per due giorni, si può guardare a quella del Referendum del 2020 quando alle 23 del primo giorno (era il 20 settembre) l'affluenza era pari al 34,28 per cento dei cittadini.

È iniziata dunque l'attesa fremente per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Milano. Tutti i sondaggi davano in vantaggio Beppe Sala di diversi punti sul principale rivale, candidato del centrodestra, Luca Bernardo, tanto che molti hanno suggerito che le elezioni potessero concludersi al primo turno senza ricorrere al ballottaggio, ipotesi che si concretizzerà in caso nessuno dei due ricevesse il 50 per cento più uno di preferenze dopo questa due giorni di voto.