Il sindaco di Adro invita a votare la Lega alle regionali sulla carta intestata del Comune Paolo Rosa in una lettera ufficiale del Comune di Adro, con tanto di logo e timbro, invita a votare per il suo partito alle elezioni regionali in Lombardia e indica anche il nome di due candidati consiglieri.

Paolo Rosa, sindaco di Adro, in provincia di Brescia, in occasione delle elezioni regionali in Lombardia ha deciso, come molti suoi colleghi, di fare campagna elettorale per il suo partito: la Lega di Matteo Salvini e Attilio Fontana. In particolare ritiene, legittimamente, di voler sostenere soprattutto due candidati della circoscrizione bresciana. Per farlo, però, ha deciso di scrivere ai suoi concittadini sulla carta intestata del Comune di Adro.

La lettera di Paolo Rosa

Con tanto di logo e soprattutto numero di protocollo (1050/2023) la lettera di Rosa, lo stesso che non ha voluto dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, innanzitutto ricorda ai "concittadini" l'appuntamento del 12 e 13 febbraio e dice di ritenere "inutile sottolineare che nell'interesse primario della nostra comunità dare continuità a quei rapporti politico-istituzionali che l'amministrazione ha tessuto in questi anni non può che agevolare il già difficile lavoro dell'amministratore pubblico".

In sostanza Rosa sta presentando ai suoi elettori la presunta convenienza di una rielezione della maggioranza uscente in consiglio regionale e quindi della giunta guidata da Fontana. Infatti poi si dilunga a spiegare come il governatore uscente "non abbia mai fatto mancare il proprio apporto e sostegno sia amministrativo che economico", nonostante le "vicissitudini impreviste e imprevedibili, prima fra tutte la pandemia di Covid 19".

Quindi Rosa ritiene, legittimamente, che Fontana abbia amministrato bene la Lombardia nonostante il Coronavirus e ci tiene a farlo sapere ai concittadini. Ma, un po' opportunamente, glielo scrive in una lettera ufficiale dell'amministrazione comunale.

I due candidati

Fra i tanti candidati al Consiglio regionale, Rosa vuole anche suggerire due nomi che – secondo lui "hanno dimostrato affinità e sensibilità verso il nostro territorio". Si tratta di Davide Caparini, già Assessore al Bilancio di Regione Lombardia, e Francesca Ceruti, già consigliere regionale. Entrambi, ovviamente, candidati nella lista della Lega.

Quindi la lettera su carta intestata del Comune, prima di ricordare la data e il luogo per votare, conclude dicendo: "oltre a barrare il simbolo che rappresenta l'attuale maggioranza politica comunale Lega Salvini Premier, invitiamo anche ad esprimere la preferenza per i due candidati soprammenzionati.

Ovviamente la lettera è firmata dal sindaco in persona, con tanto di timbro ufficiale del Comune di Adro.