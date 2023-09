Il ristorante di Milano dove è ancora possibile mangiare la vera cotoletta a 9 euro È il piatto meneghino per eccellenza, spesso pagato a caro prezzo nei ristoranti di Milano. L’eccezione? Si trova a due passi dalla movida dei Navigli: qui la cotoletta alla milanese costa 8 euro.

La cotoletta de Il Brutto Anatroccolo a Milano, via Evangelista Torricelli 3 (Naviglio Pavese)

È la ricetta meneghina per eccellenza, insieme al risotto allo zafferano e al panettone. Parliamo della celeberrima cotoletta alla milanese. Carne di vitello, doppia panatura con uovo e pangrattato, una generosa dose di burro chiarificato, fiocchi di sale: c'è chi la preferisce sottile e croccante e chi la ama spessa, circondata dall'osso e leggermente rosata all'interno.

Un piatto che si presta a tante diverse interpretazioni? Per niente. In giro per i locali di Milano, che siano di alta ristorante o semplici trattorie, la tradizione la fa sempre da padrona. Il prezzo, invece, può conoscere innumerevoli variazioni, con vertiginose salite verso l'alto. Ma esiste un luogo protetto dal tempo in cui la cotoletta rimane un piatto popolare, alla portata di ogni portafoglio.

Si tratta de Il Brutto Anatroccolo, ristorante storico a due passi dalla movida dei Navigli, in via Evangelista Torricelli. Qui, tra pareti zeppe di poster d'epoca e sedie da trattoria, una cotoletta al tavolo può essere davvero conveniente: 8 euro a pranzo e 9 euro a cena, contorno spesso e porzione abbondante (contorno a parte al costo di 3,50/4 euro). Ma attenzione: vietato prenotare. Nel fine settimana infatti è necessario armarsi di pazienza e affrontare la fila davanti alla vetrina, ingolosita dai prezzi popolari e dall'atmosfera ancora genuina.

Un caso più unico che raro? Sicuramente lo è in zona, e in una città dove il prezzo medio della cotoletta in carta è quello di un qualsiasi secondo, intorno ai 18/20 euro nei locali più economici e di 25 euro in quelli di fascia media (con punte anche di 40 euro per le versioni più gourmet).