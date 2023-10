Il locale di Milano dove è possibile mangiare il ramen a meno di 9 euro A Milano esiste un ristorante in cui è possibile gustare dell’ottimo Ramen a bassi costi. Alla Casa del Ramen, infatti. è possibile mangiare una scodella di Ramen a soli 8 euro.

Esistono diversi posti a Milano dove poter gustare le ottime scodelle di noodle a base di brodo di carne o pesce (ma anche senza). Di maiale, di anatra, di pollo, di manzo, di agnello, ma anche vegetariano sono decine le varianti da poter mangiare magari comodamente seduti in un tipico ristorante.

Tanti locali permettono inoltre di assistere all'intero processo di preparazione del ramen: dalle tagliatelle tirate a mano e fino all'immersione nell'acqua bollente e nel brodo. I prezzi possono variare molto e possono arrivare anche a un massimo di venti euro.

La Casa del Ramen di via Solari e via Vigevano

Per questo la domanda diventa lecita: esiste un posto a Milano dove mangiare un buon ramen a costi contenuti? La risposta è sì. C'è un ristorante nel capoluogo meneghino che è un connubio perfetto tra qualità e buon prezzo. Si tratta della Casa del Ramen che si trova in via Solari al civico 23 e in via Vigevano al civico 22. A due passi da Tortona e dal Naviglio è possibile infatti pranzare o cenare con una scodella, il cui prezzo minimo è 8 euro e massimo 12 euro.

I due ristoranti producono un ottimo ramen cinese. Come è possibile leggere dal loro sito "è un tipo di pasta cinese fatta allungando e piegano l'impasto in fili. I noodle vengono preparati al momento e immersi immediatamente in acqua bollente". E proprio la Casa del Ramen è tra i ristoranti che permettono di poter guardare l'intero processo dal tavolo.

Il menù della Casa del Ramen

Il ramen vegetariano – che costa infatti solo 8 euro – ha all'interno brodo vegetale, verdura cinese, erba cipollina, mais, tofu, uovo sodo. Allo stesso prezzo è possibile ordinare un ramen di pollo anche qui con verdura cinese, erba cipollina, tofu e uovo sodo e brodo di pollo e vegetale. Nel menù è possibile poi trovare il ramen di maiale (9 euro), quello di anatra (10 euro), di manzo (10 euro), di agnello (10 euro) e infine quello di pesce (12 euro).

Per chi preferisce la variante senza brodo, invece, nel menù è possibile trovare: spaghetti freddi con salsa pechinese (8 euro), spaghetti freddi (8 euro), ramen saltati (10 euro), ramen con ragù (10 euro), congyou ramen (10 euro).

E il ramen non è l'unico ottimo piatto che questo ristorante offre: "Mentre passeggiavamo lungo corso solari, ci siamo imbattuti con la mia fidanzata in questo piccolo ristorante molto caratteristico. Entrando ci ha accolto una cameriera molto gentile che ha spiegato i piatti egregiamente. Tutto molto buono. Consiglio vivamente, oltre al ramen, i ravioli di maiale. Da provare!", scrive un cliente in una recensione lasciata su TripAdvisor.

"Trovato quasi per caso cercando un posto dove gustare del buon ramen, sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla bontà dei piatti e dal posto!!! Locale piccolo con pochi posti ma ben tenuto, lo staff è stato super gentile e disponibile, servizio veloce ma soprattutto piatti buonissimi!!! Il ramen è davvero gustoso, ho provato sia i ravioli piastrati che quelli arcobaleno, davvero gustosi… ma il xbao mi ha fatto impazzire!!! Ottimo rapporto qualità/prezzo!!! Ci tornerò di sicuro!", recita un'altra cliente.