Il programma di Pierfrancesco Majorino alle elezioni in Lombardia: le proposte del centrosinistra

Pierfrancesco Majorino, a capo della coalizione di centrosinistra per le prossime regionali in Lombardia

Insieme ai nomi dei candidati consiglieri per la Lombardia, in vista delle prossime elezioni regionali del 12/13 febbraio 2023 arrivano anche i programmi delle coalizioni.

Il centrosinistra, che racchiude al suo interno Partito Democratico, Cinque Stelle, Patto Civico per Majorino e Alleanza Verdi-Sinistra sostiene compatto il suo candidato presidente Pierfrancesco Majorino, e mette in campo un programma elettorale dove al centro spiccano i giovani e i neo genitori, l'ambiente, la mobilità e i diritti. Ecco le principali tematiche proposte dal gruppo di centrosinistra.

Giovani e neo genitori

In prima linea nell'agenda della compagine di centrosinistra, politiche di sostegno alla genitorialità e allo stesso tempo misure di sostegno all'occupazione giovanile. Per quanto riguarda le politiche familiari, il programma elenca sostegni alla genitorialità condivisa e alle famiglie mono genitoriali di ogni genere, tra cui pannolini gratis, welfare aziendale, supporto psicologico e ostetrico.

Sui giovani, in previsione politiche di contrasto al fenomeno dei Neet, potenziamento dei centri di aggregazione giovanili; così come un piano straordinario per i disturbi dei minori e degli adolescenti, creazione di opportunità per giovani imprenditori, bonus cultura, contraccettivi e trasporti gratuiti per under 25.

Inoltre, per fronteggiare il problema del costo della casa, sarà previsto anche un canone concordato attraverso fondi regionali che offrano garanzie pubbliche, sgravi fiscali, accordi territoriali e agenzie per la casa e contributi al canone di locazione per studenti e lavoratori (under 35) in base al reddito. Nonché la destinazione di una parte dei 15mila alloggi Aler oggi vuoti ai giovani e alle giovani coppie.

Studio e Istruzione

Nel programma il raddoppio delle risorse destinate al diritto allo studio universitario dagli attuali 12 milioni a 25 milioni di euro, il contrasto alla dispersione scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa, l'aggiornamento costante delle fasce reddituali per poter accedere al Buono scuola.

Welfare e diritti

Prevista, tra le voci del programma del centrosinistra, anche l'implementazione dei servizi territoriali di psichiatria e il contrasto alla povertà estrema anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, sostegno a percorsi di mediazione e giustizia riparativa, prevenzione all'uso e all'abuso di sostanze.

Sanità in Lombardia

Secondo il gruppo, la politica sanitaria regionale deve concentrarsi sulla riduzione del 50 per cento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, aumento del 50 per cento dei fondi vincolati alla Sanità da destinare al settore pubblico e per finanziare la sanità territoriale pubblica, investimenti in strutture pubbliche per anziani e persone con disabilità, stop alle nomine politiche.

Ambiente e transizione ecologica

Tra le priorità del gruppo di Pierfrancesco Majorino, inoltre, il far fronte all'inquinamento della regione e alle conseguenze del cambiamento climatico. Il primo passo, dunque, sarebbe quello di cambiare il nome all'assessorato dedicato da Ambiente a Ambiente, crisi climatica e transizione ecologica. Con attenzione particolare al tema delle risorse idriche, la programmazione e l'applicazione concreta dell’economia circolare verso l’obiettivo “rifiuti zero”, le rinnovabili e il dimezzamento delle emissioni di CO2.

Mobilità e trasporti

Sul versante della mobilità, il programma prevede invece lo sviluppo del trasporto pubblico (gratis per gli under 25) e della mobilità sostenibile. Nonché investimento in azioni di prevenzione e contrasto della criminalità, per garantire la sicurezza degli operatori e dei passeggeri di Trenord e delle linee ferroviarie regionali, e il rafforzamento del nodo ferroviario di Milano.

Casa e politiche abitative

Una delle tematiche affrontate dal candidato del centrosinistra, il problema della casa a Milano e in Lombardia. In particolare, attraverso politiche per l'affitto indirizzate a quella fascia intermedia che, pur non appartenendo ai fragili, non riesce ad accedere al mercato privato non regolamentato. E anche attraverso la promozione del canone concordato attraverso fondi regionali che offrano garanzie pubbliche, sgravi fiscali, accordi territoriali e agenzie per la casa e contributi al canone di locazione per studenti e lavoratori (under 35) in base al reddito.

Sport, turismo e cultura

Tra le proposte più importanti sulle tematiche che riguardano sport, turismo e cultura, si trovano infine la tutela della società sportive che coinvolgono i ragazzi e che rischiano di chiudere a causa del “caro bollette”, la modernizzazione di impianti e stadi, diffusione e valorizzazione delle ciclovie, laboratori creativi per il dopo scuola, sviluppo di centri di formazione artistica e artigianale di eccellenza, rilancio turistico dei borghi lombardi.