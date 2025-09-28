Il primo weekend sulla neve, i passi alpini si tingono di bianco: le foto sui social

L’arrivo della neve in Lombardia ha acceso l’entusiasmo di appassionati di montagna e viaggiatori che, nel primo weekend imbiancato, hanno invaso i social con foto e video per salutare il primo assaggio d’inverno. Eccone alcune: dal Bernina a Livigno, dal Foscagno ai laghi di Cancano.

Fonte: Fanpage.it

È arrivato in Lombardia il primo assaggio d’inverno, dove la neve ha imbiancato passi alpini e valli, regalando scenari che hanno subito trovato ampio spazio sui social. Dal Bernina a Livigno, dal Foscagno ai laghi di Cancano, molti appassionati hanno raccontato online il loro primo weekend sulla neve.

La prima neve e le foto sui social

“Passo del Bernina con neve e 2 gradi, passaggio a Livigno, passo del Foscagno e salita ai laghi di Cancano e giro in sterrato. È stata una giornata memorabile”, ha scritto un utente su Facebook. Un altro, dal Passo della Forcola, sopra Livigno, dove una nevicata ha sorpreso i viaggiatori: “Guardate che spettacolo! Qualcosa di magico viaggiare in auto con questi fiocchi di neve…”.

E come loro decine e decine di altri utenti che hanno salutato con entusiasmo il primo assaggio della stagione invernale: “Semplicemente neve. Le nostre montagne tornano a vestirsi di bianco, e ogni scorcio diventa pura magia”.

Oltre a riaccendere l’entusiasmo degli amanti della montagna, le prime nevicate hanno rappresentato anche un segnale positivo per il turismo invernale. I comprensori si preparano, infatti, ad aprire la stagione sciistica con la speranza che l’ondata di maltempo degli ultimi giorni porti ulteriori precipitazioni nevose. Intanto, sopra i 1800 metri la Lombardia può contare già dai 10 ai 25 centimetri di neve.