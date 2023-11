Il padre di Yana, uccisa dall’ex, alla famiglia di Giulia Cecchettin: “Il mio cuore è con voi” Il padre di Yana Malayko, uccisa dall’ex fidanzato, ha rivolto un videomessaggio alla famiglia di Giulia Cecchettin, vittima anche lei di femminicidio: “Se me lo permettete, vorrei correre da voi per abbracciarvi e lottare insieme”.

A cura di Ilaria Quattrone

Yana Malayko è la ragazza di 23 anni che è stata uccisa il 20 gennaio scorso a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dall'ex fidanzato. Domani, martedì 21 novembre, inizierà il processo. E proprio alla vigilia della prima udienza, il padre ha rivolto un videomessaggio alla famiglia di Giulia Cecchettin, un'altra giovane uccisa la scorsa settimana dal fidanzato.

Il videomessaggio di Oleksandr, padre di Yana Malayko

"Purtroppo so bene come ci si sente, il mio cuore e la mia anima sono con voi. Se me lo permettete, vorrei correre da voi per abbracciarvi e lottare insieme", ha detto Oleksandr Malayko. L'uomo ha ricordato che negli ultimi dieci mesi si sono registrate 105 vittime di femminicidio: "Bisogna tornare a essere padri consapevoli di come si crescono i propri figli. Bisogna aiutare gli amici, i conoscenti che mostrano segnali di violenza a farsi seguire e aiutare".

Per tornare a “essere liberi in un mondo sano, dove un uomo e una donna possano convivere nel rispetto, prestando attenzione alla felicità dell’altro. Anche se questo vuol dire lasciarlo andare”.

Come è stata uccisa Yana

Yana è stata uccisa dall'ex compagno, Dumitru Stratan, nel suo appartamento: l'aveva attirata in casa con una trappola e poi colpita alla testa con una spranga, soffocata e nascosta in una valigia, ancora agonizzante.

L'uomo è stato arrestato prima ancora di trovare il corpo, rinvenuto qualche giorno dopo: è accusato di omicidio premeditato mediante percosse e soffocamento violento, con le aggravanti della premeditazione e di aver ucciso una persona con cui aveva avuto una relazione affettiva oltre al reato di occultamento di cadavere.