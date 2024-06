video suggerito

Il motore va in avaria e fa precipitare un ultraleggero: il pilota si salva lanciandosi prima dello schianto Poco prima di mezzogiorno di oggi, giovedì 27 giugno, un aereo si è schiantato nelle campagne Pavesi. Il pilota si è salvato gettandosi dal velivolo prima che si schiantasse e prendesse fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Prontezza e sangue freddo. Ha seguito queste due emozioni il pilota di 57 anni coinvolto in un incidente aereo questa mattina, giovedì 27 giugno, a Barbianello, piccolo comune in provincia di Pavia. Era a bordo di un ultraleggero quando il motore del velivolo ha accusato un'avaria. L'uomo è riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza e uscire dall'aereo prima che si schiantasse al suolo e prendesse fuoco. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia perché rimasto intossicato dal fumo. Non sembra essere il pericolo di vita.

Poco prima di mezzogiorno della giornata di oggi, un uomo di 57 anni era a bordo di un aereo ultraleggero diretto verso Casteggio, in provincia di Pavia. Stava sorvolando Barbianello quando ha sentito che il motore non funzionava più bene: ha avuto un'avaria. Così, il pilota si è subito adoperato per effettuare un atterraggio d'emergenza.

Il velivolo è caduto in campo di grano che costeggia la provinciale 187 che da Casanova Lonati porta a Pinarolo Po, tutti paesi del Pavese. Il pilota è riuscito a lasciare i comandi e la cabina molto velocemente, riuscendo a uscire dall'aereo prima che prendesse fuoco. Infatti, l'impatto con il suolo ha provocato l'incendio del velivolo che è andato distrutto.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Sono stati chiamati da alcuni automobilisti di passaggio sulla strada provinciale che sono stati anche i primi a soccorrere l'uomo. Poi, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Stradella per definire le cause dell'incidente. Il 57enne è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia.