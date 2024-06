Idrovolante si ribalta sul Ticino e si schianta contro una chiatta con decine di persone: salvi pilota e passeggera

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'idrovolante che si è schiantato lungo il Ticino (foto da Facebook – Alex Venerito)

Un idrovolante si è ribaltato sul Ticino nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno, e ha rischiato di affondare dopo essersi schiantato contro una chiatta. A bordo c'erano il pilota e sua moglie che sono riusciti a saltare fuori dal mezzo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, in ambulanza, l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia.

La dinamica dell'incidente durante il Trofeo Battellieri Colombo

L'incidente è avvenuto nelle fasi conclusive del settimo Trofeo Battellieri Colombo di Pavia. Si tratta di una manifestazione organizzata in memoria di Nerino Bressan, Livio Nardin e Luigi Mella. Terminata la gara tra i "barcè", le tipiche imbarcazioni pavesi, era previsto l'ammaraggio sul fiume Ticino di due idrovolanti dell'Aviazione marittima italiana partiti da Cizzago, nel Bresciano.

Gli idrovolanti sono planati nei pressi dell'idroscalo come da programma intorno alle 12:30. Tuttavia, al momento della risalita della corrente, diretti alla chiatta galleggiante della Battellieri Colombo, uno dei due velivoli si è ribaltato rischiando di affondare. Come riportato da Il Giorno, a causare l'incidente potrebbe essere stata un'avaria del motore, oppure una boa collocata in una posizione sbagliata.

Le conseguenze dello schianto

A bordo c'erano due persone, il pilota e sua moglie. Entrambi si sono resi conto in tempo del pericolo che stavano correndo e sono riusciti ad abbandonare l'idrovolante. La donna di 51 anni è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti e per sospetta frattura a un piede.

Ad avere la peggio, però, sembrerebbe essere stato il velivolo che ha riportato danni a una delle ali. Il mezzo è stato poi recuperato dalle barche. Non sembrano aver riportato ferite le decine di persone che al momento dello schianto si trovavano sulla chiatta per assistere alla manifestazione.