Il mistero del corpo mummificato trovato in un campo di grano: si indaga per omicidio Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo mummificato trovato in un campo di grano alcuni giorni fa a Verdello (Bergamo): nonostante questo, gli inquirenti continuano a indagare per omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Si starebbe indagando per omicidio volontario per il caso del cadavere trovato mummificato in un campo di grano a Verdello, comune in provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, mercoledì 26 ottobre, è stata svolta l'autopsia all'ospedale Papa Giovanni XXIII. In base ai primi esiti, sembrerebbe che non ci siano segni di violenza.

I primi esiti dell'autopsia

Per avere risultati definitivi bisognerà aspettare la relazione finale. Nonostante il fascicolo sia stato aperto per omicidio, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Al momento del ritrovamento erano stati recuperati i documenti sul corpo della vittima.

Una volta avuto notizia di quanto accaduto, un familiare dell'uomo – un fratello – si sarebbe presentato in caserma. È stato quindi avviato un confronto del Dna così da avere conferma dell'identità.

Leggi anche Trovato un cadavere al cimitero, la Procura indaga per risalire alla sua identità

Potrebbe trattarsi dell'uomo scomparso ad agosto

Sembrerebbe però trattarsi proprio dell'uomo di 44 anni che era scomparso il 5 agosto scorso dal quartiere San Siro, nella città di Milano. Per lui, era stato lanciato un appello anche dal noto programma Chi l'ha visto che ha tolto la sua foto dal database.

Il suo corpo era stato trovato nella serata di venerdì 21 ottobre: a vederlo è stata una donna che era a passeggio con il suo cane. La signora ha subito lanciato l'allarme. Il corpo è stato anche schiacciato da un macchinario agricolo: secondo i primi rilievi, sarebbe stato travolto mesi dopo la morte dell'uomo.

Una volta capita la causa della morte, il giorno del decesso e soprattutto se ci siano responsabilità terze, sarà possibile comprendere come sia arrivato lì da Milano.