Trovato un cadavere carbonizzato in un’ex area industriale: si indaga per omicidio È stato trovato un cadavere carbonizzato in un’ex area industriale di Pavia: il corpo è irriconoscibile. Sembrerebbe trattarsi di un omicidio.

È stato trovato un cadavere carbonizzato nell'ex area industriale Snia a Pavia. Non è chiaro se il corpo appartenga a un uomo o a una donna: il cadavere era infatti irriconoscibile. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Pavia che sta svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio.

L'allarme lanciato da un operaio

A dare l'allarme è stato un operaio che si trovava alla guida di una ruspa mentre stava lavorando nell'area. Il cadavere è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia: l'autopsia potrà fornire maggiori dettagli sia sull'identità della vittima che sulla causa della morte, così da capire se si sia trattato realmente di un omicidio, e il giorno del decesso.

L'area posta sotto sequestro

L'area, abbandonata ormai da decenni, è stata posta sotto sequestro nella giornata di ieri, mercoledì 19 ottobre. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo degli inquirenti. Il corpo è stato trovato vicino al cancello che affaccia su viale Partigiani: l'intera zona è spesso utilizzata da persone senza fissa dimora.

Sono infatti presenti alcuni capannoni diroccati e pericolanti che vengono utilizzati come rifugi. Per anni quella zona è stata al centro di discussioni proprio perché senza alcun controllo. Sembrerebbe che nessuno, nei giorni precedenti, abbia segnalato fumo o un possibile incendio. Per questo motivo, si cercherà di capire anche se il corpo sia stato bruciato lì o in altre zone per poi essere portato nel luogo in cui è stato trovato.