Va a spasso con il cane e trova un cadavere mummificato: è di un uomo scomparso da mesi Una donna era a passeggio con il cane quando ha trovato un cadavere mummificato in un campo di mais in provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Era uscita da casa solo per portare a spasso il suo cane e mai immaginava che avrebbe fatto una scoperta simile. E invece una donna di Verdello, comune in provincia di Bergamo, ha trovato un cadavere mummificato in un campo di mais. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 21 ottobre, attorno alle 23.

Aveva con sé i documenti

Il cadavere si trovava a cento metri dalla strada di via II Giugno, una zona residenziale. La notizia ha sconvolto l'intera comunità. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Treviglio e gli operatori sanitari del 118. I militari, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo, sono riusciti a identificare subito il corpo: addosso aveva ancora i documenti.

Il cadavere era in pessime condizioni

Si tratta di un uomo di mezz'età che, stando agli accertamenti, era scomparso almeno un paio di mesi fa dalla provincia di Milano. Non è chiaro se avesse familiari in zona né come sia arrivato fin lì. Il cadavere – che aveva il capo girato su un lato – era in pessime condizioni probabilmente perché, dopo il decesso, è stato schiacciato accidentalmente da una trebbiatrice.

Travolto da una trebbiatrice diversi mesi dopo la morte

Sulla base dei primi rilievi, sembrerebbe che l'uomo si sia recato o sia stato portato in quel campo molti mesi fa e quando il mais era ancora alto. Il mezzo agricolo lo ha travolto molto tempo dopo la morte. Per capire cosa abbia causato il decesso, è stata disposta l'autopsia dal pubblico ministero di turno: al momento non si esclude alcuna ipotesi né quella del malore né dell'omicidio.