Il miglior amaro del mondo è della Brianza: Ilex vincitore di 3 premi al World Drinks Awards L’Amaro Ilex è stato nominato miglior digestivo del mondo. Premiato a Londra al World Drinks Awards, il fondatore Alessandro De Concilio, così come la ricetta, è di Agrate.

A cura di Enrico Spaccini

L’Amaro Ilex prodotto da Blackmouth spirits

È prodotto ad Agrate Brianza il miglior digestivo del mondo. Inventato da Alessandro De Concilio, l'Amaro Ilex è stato insignito di tre premi al World Drinks Awards di Londra, la competizione più prestigiosa in ambito ‘spirits'. In particolare, ha ricevuto la medaglia d'oro per la categoria Digestive, è stato nominato miglior digestivo d'Italia e anche, appunto, miglior digestivo del mondo.

L'Amaro Ilex

"Sono davvero contento perché si tratta di una vittoria a livello mondiale", ha commentato De Concilio, "ringrazio i miei collaboratori e la distilleria dove fisicamente viene messa in pratica la miscela e l'imbottigliamento del nostro amaro".

La fase realizzativa dell'amaro, così come lo stoccaggio e la distribuzione, avviene in Piemonte, in provincia di Asti. Ma la ricetta è brianzola. Come si legge sul sito della Blackmouth spirits, "l'Amaro Ilex è il frutto della lenta e sapiente infusione di 38 erbe, radici, scorze e spezie più un ingrediente segreto in una soluzione di alcol di origine cerealicola".

"Una tisana alcolica"

Nella descrizione del suo prodotto, De Concilio indica nella "lenta estrazione" e nell'uso "delle migliori materie prime" il segreto del successo del suo Ilex. Queste accortezze, sostiene, "lo rendono un amaro dai toni caldi, agrumati e speziati che si distingue per un incredibile sapore avvolgente", con elementi ricavati dagli amari mediterranei, centro europei e quelli a base assenzio tipici dei Balcani.

Come ha già raccontato prima ancora di diventare il miglior digestivo d'Italia, De Concilio ha spiegato che l'Amaro Ilex viene prodotto con il metodo "dell'infusione a freddo", paragonandolo quindi a una "tisana alcolica".