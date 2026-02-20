Il cuore destinato al bimbo di 2 anni di Napoli è stato trapiantato a un altro piccolo a Bergamo: “Intervento riuscito”

Un bambino di 2 anni di Bergamo ha ricevuto il trapianto del cuore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. L’organo era quello inizialmente destinato al piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Immagine di repertorio

Il cuore inizialmente destinato al bimbo di 2 anni e 4 mesi ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli è stato impiantato in un altro bambino, all'incirca della stessa età, con un intervento al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trapianto è stato eseguito nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio ed è riuscito. Intanto, nelle scorse ore, il bimbo di Napoli ha iniziato la terapia del dolore, in quanto ormai ritenuto inoperabile.

La vicenda ha avuto inizio il 23 dicembre 2025, quando un cuore lesionato era stato impiantato in un bambino di circa 2 anni a Napoli. Dagli accertamenti successivi, però, era emerso che l'organo si era "bruciato" e che doveva essere sostituito con un secondo cuore, poiché non funzionava come invece avrebbe dovuto. Stando a quanto emerso, infatti, pare che il contenitore usato per il trasporto del cuore fosse stato riempito con ghiaccio secco al posto di quello tradizionale previsto dai protocolli. Su quanto accaduto sono state aperte due inchieste, una Napoli e una Bolzano, con la seconda che verrà trasmessa per competenza territoriale proprio al capoluogo campano.

Mercoledì 18 febbraio si è riunito il vertice dell'Heart Team, composto dai massimi specialisti italiani di cardiochirurgia pediatrica, per valutare se il bambino fosse ancora in grado di sopportare una seconda operazione chirurgica. Il parere dei tecnici, però, è stato negativo a causa delle sue precarie condizioni cliniche, con compromissione neurologica, instabilità emodinamica e crisi settica.

Così, è stata esaminata di nuovo la lista d'urgenza classe 1, di emergenza nazionale. Tra i tre bambini presenti, l'algoritmo ha indicato un piccolo paziente di Bergamo come il più idoneo a ricevere il nuovo organo, donato da un bimbo di 3 anni deceduto a causa di una leucemia. Nel giro di poche ore, il cuore ha viaggiato da Napoli fino a Bergamo e la notte stessa è stato impiantato. Stando a quanto emerso, l'intervento sarebbe riuscito e il cuore ha ripreso a battere.