Trapianto di cuore al Monaldi, “bimbo inabile ad un altro intervento”, dice il medico. Ma il ministero: “Primo in lista”

Il Ministero della Salute, intanto, ha inviato i suoi ispettori a Bolzano, dove è stato espiantato il cuore, poi “bruciato”, e all’ospedale Monaldi di Napoli, dove è stato poi eseguito il trapianto.

C'è anche il Ministero della Salute a seguire la vicenda del bambino di 2 anni e mezzo a cui è stato impiantato un cuore "bruciato" all'ospedale Monaldi di Napoli, ora attaccato a una macchina e in attesa, al più presto, di un altro organo e di un altro trapianto. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato alla trasmissione di Rai 1 "Storie italiane", ha assicurato che il piccolo è il primo della lista per un cuore nuovo:

La Rete nazionale trapianti è impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa a Napoli che risulta il primo nella lista d'attesa per il suo gruppo sanguigno. Qualsiasi segnalazione compatibile anche proveniente dall'estero sarà immediatamente valutata e proposta al centro trapianti. Tutti i centri di donazione nazionale sono sensibilizzati e sorveglieranno eventuali donatori potenziali. Seguiamo costantemente l'evoluzione

Il legale che assiste la famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, ha però dichiarato che, secondo le informazioni in loro possesso, il bambino non potrebbe affrontare una nuova operazione: "Abbiamo intenzione di chiedere alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità del piccolo. Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo, presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto".

Il Ministero della Salute ha inviato ispettori a Napoli e Bolzano

Intanto, proseguono su più fronti le indagini per fare piena chiarezza sulla vicenda. Non soltanto quelle della magistratura: oggi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato di aver disposto una ispezione all'ospedale Mondali. All'ispezione regionale, poi, si aggiunge anche quella disposta dal Ministero della Salute, che ha inviato i suoi ispettori non soltanto nel nosocomio partenopeo, ma anche a Bolzano, dove il cuore è stato espiantato. Gli ispettori ministeriali dovranno accertare, così come stanno cercando di fare gli inquirenti, se effettivamente il cuore sia stato conservato in ghiaccio secco e quindi reso inutilizzabile, come ipotizzato finora.

Sei medici e paramedici sono indagati

Proprio al fine di ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità nell'intero iter del trapianto, la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, che la momento devono rispondere di lesioni colpose: si tratta dell'equipe medica che ha eseguito l'espianto del cuore a Bolzano e di quella che ha poi eseguito il trapianto a Napoli.