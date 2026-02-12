Bimbo trapiantato con cuore “bruciato” a Napoli, indagati sei tra medici e paramedici

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i componenti dell’equipe medica che ha eseguito l’espianto del cuore a Bolzano e che ha poi eseguito il trapianto nel nosocomio partenopeo.

Arriva la prima svolta nelle indagini nel caso del bimbo di 2 anni e mezzo a cui sarebbe stato trapiantato un cuore non utilizzabile: la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati 6 sanitari tra medici e paramedici. Si tratta dell'equipe medica che si è occupata dell'espianto dell'organo a Bolzano e che ha poi eseguito il trapianto nel nosocomio partenopeo; il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello, al momento, di lesioni colpose.

Secondo le ipotesi formulate fino ad ora, il cuore sarebbe arrivato a Napoli "bruciato", poiché trasportato erroneamente nel ghiaccio secco; poi sarebbe stato trapiantato al bimbo di 2 anni e mezzo e, soltanto successivamente, i medici si sarebbero accorti della sua inutilizzabilità. Oltre alle indagini svolte dai carabinieri di Nola, nelle scorse ore la Procura di Napoli ha delegato anche i militari dell'Arma del Nas di eseguire ulteriori accertamenti sulla vicenda, a partire dall'acquisizione dei documenti clinici.

Intanto, per il bambino di 2 anni e mezzo è scattata una vera e propria corsa contro il tempo, come ribadito dagli appelli lanciati sia dalla madre che dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale che assiste la famiglia. Al bimbo, infatti, serve urgentemente un cuore nuovo; il piccolo è stato nuovamente inserito nella lista europea dei trapianti, in attesa che l'organo arrivi il prima possibile e si possa procedere con un nuovo trapianto. Il bambino è tenuto in vita attualmente grazie alla tecnica Ecmo, che consente il temporaneo supporto delle funzioni di cuore e polmoni.