napoli
video suggerito
video suggerito

Cuore inutilizzabile perché trasportato male, l’ipotesi: il trapianto al bimbo effettuato lo stesso

Spunta l’ipotesi che il trapianto al bimbo di 2 anni sia stato eseguito ugualmente all’ospedale Monaldi, nonostante il cuore, a causa del trasporto errato, fosse inutilizzabile.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
43 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha suscitato scalpore la notizia del bimbo napoletano di 2 anni al quale è saltato il trapianto di cuore all'ospedale Mondali perché l'organo, proveniente da Bolzano, era stato trasportato male, conservato nel ghiaccio secco invece che in quello normale. Sulla vicenda, però, ci sarebbero nuovi sviluppi: stando a quando riportato da Il Mattino, che ha sentito il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, il bimbo di 2 anni, invece, sarebbe stato sottoposto ugualmente al trapianto, nonostante il cuore fosse ormai inutilizzabile a causa proprio dell'errata modalità di conservazione.

Stando a quanto ha raccontato l'avvocato al quotidiano, alla famiglia sarebbe stato spiegato che il trapianto di cuore al piccolo non era saltato, ma era invece stato eseguito. La famiglia si chiede, allora, perché l'operazione sia avvenuta se l'organo era stato "bruciato" dal ghiaccio secco nel quale era stato trasportato da Bolzano. Ora, il bimbo di 2 anni è attaccato a un macchinario che lo tiene in vita, in attesa di un nuovo cuore.

Sulla vicenda sono state aperte tre inchieste, che seguono tre filoni di indagini differenti. Quella della Procura di Napoli si sta proprio concentrando sul determinare cosa sia accaduto in sala operatoria e se il trapianto sia stato eseguito oppure no. Per chiarire tutti i contorni della vicenda, anche la Procura di Bolzano, città dalla quale è partito il cuore e dove ci sarebbe stato l'errore nel trasporto, ha aperto un'inchiesta, così come ha fatto l'ospedale Monaldi di Napoli, che ha avviato un accertamento interno di natura amministrativa.

Cronaca
43 CONDIVISIONI
Immagine
America's Cup Napoli, i residenti di Bagnoli si sentono in ostaggio: "Stop ai lavori"
Bagnoli, gli abitanti di Borgo Coroglio dal prefetto: "Espropriati delle nostre case 6 anni fa, che fine faremo?"
Sabato in centinaia contro i lavori. Raccolti campioni di terra nel cantiere le analisi
America's Cup Napoli, i carabinieri e l'Arpac al cantiere di Bagnoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views