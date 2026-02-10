Cuore inutilizzabile perché trasportato male, l’ipotesi: il trapianto al bimbo effettuato lo stesso

Immagine di repertorio

Ha suscitato scalpore la notizia del bimbo napoletano di 2 anni al quale è saltato il trapianto di cuore all'ospedale Mondali perché l'organo, proveniente da Bolzano, era stato trasportato male, conservato nel ghiaccio secco invece che in quello normale. Sulla vicenda, però, ci sarebbero nuovi sviluppi: stando a quando riportato da Il Mattino, che ha sentito il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, il bimbo di 2 anni, invece, sarebbe stato sottoposto ugualmente al trapianto, nonostante il cuore fosse ormai inutilizzabile a causa proprio dell'errata modalità di conservazione.

Stando a quanto ha raccontato l'avvocato al quotidiano, alla famiglia sarebbe stato spiegato che il trapianto di cuore al piccolo non era saltato, ma era invece stato eseguito. La famiglia si chiede, allora, perché l'operazione sia avvenuta se l'organo era stato "bruciato" dal ghiaccio secco nel quale era stato trasportato da Bolzano. Ora, il bimbo di 2 anni è attaccato a un macchinario che lo tiene in vita, in attesa di un nuovo cuore.

Sulla vicenda sono state aperte tre inchieste, che seguono tre filoni di indagini differenti. Quella della Procura di Napoli si sta proprio concentrando sul determinare cosa sia accaduto in sala operatoria e se il trapianto sia stato eseguito oppure no. Per chiarire tutti i contorni della vicenda, anche la Procura di Bolzano, città dalla quale è partito il cuore e dove ci sarebbe stato l'errore nel trasporto, ha aperto un'inchiesta, così come ha fatto l'ospedale Monaldi di Napoli, che ha avviato un accertamento interno di natura amministrativa.