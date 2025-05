video suggerito

Il Comune di Prevalle riceve una lettera minatoria con simboli anarchici: "Farete la fine del vostro amato Dux" Il comune di Prevalle (Brescia) ha ricevuto una lettera minatoria con simboli anarchici. Gli autori si sono firmati come "Collettivo Libertario Gardesano". L'amministrazione ha condannato l'accaduto in una nota nella quale ha dichiarato di non farsi intimidire.

Questa mattina il Comune di Prevalle, in provincia di Brescia, si è visto recapitare nella casella della posta una lettera minatoria contrassegnata da simboli anarchici. Gli autori, che si sono firmati come "Collettivo Libertario Gardesano", hanno preso di mira l'evento Liber, il festival del libro e dell'editoria organizzato dall'amministrazione comunale (a maggioranza di centro destra), in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e con l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo.

"Né servi né padroni – si legge nella missiva – Comune dai risvolti fascisti, sovranisti e nostalgici. Altro che LIBER. Farete la fine del vostro amato Dux". La risposta della giunta non si è fatta attendere e dall'amministrazione è arrivata una nota: "Il Comune di Prevalle condanna con la massima fermezza ogni forma di minaccia, intimidazione e violenza verbale, e ha già provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti per gli opportuni accertamenti".

"Nonostante il clima d'odio espresso nella lettera – rivendica ancora il Comune di Prevalle – la manifestazione LIBER ha saputo distinguersi per il carattere aperto, trasversale e pluralista, coinvolgendo autori di rilievo nazionale appartenenti a sensibilità culturali diverse, dimostrando che la cultura può e deve essere uno spazio di dialogo e confronto, non di divisione o settarismo". L'amministrazione ha poi dichiarato di non voler farsi intimidire da quanto accaduto: "La riuscita di LIBER e la vile reazione di chi lo teme sono per noi uno stimolo a guardare avanti. L'Amministrazione comunale è già al lavoro per riproporre l'evento anche il prossimo anno, con ancora maggiore convinzione, apertura e partecipazione".