Il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti di seggio per le elezioni europee 2024: come candidarsi Sabato 8 e domenica 9 giugno oltre un milione di milanesi dovranno recarsi alle urne per le elezioni europee 2024. Tuttavia, il Comune di Milano, inserito nella Circoscrizione Nord-Ovest, sta ancora cercando volontari che facciano da presidenti di seggio e scrutatori. Per candidarsi basta compilare il form online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Milano è pronta ad appendere i cartelli con la scritta "scrutatori cercasi". A meno di 48 ore dall'apertura delle urne per le elezioni europee 2024, infatti, ad alcuni seggi mancano persone che possano ricoprire la figura dello scrutatore e anche del presidente. Per potersi candidare basta essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana, dopodiché sarà sufficiente compilare il form pubblicato sul sito del Comune entro giovedì 6 giugno. Sarà l'Amministrazione cittadina, inserita nella Circoscrizione Nord-Ovest, a convocare le persone interessate. A Milano si voterà solo per la composizione del prossimo Parlamento europeo, ma in altre città lombarde, come Bergamo, Cremona e Pavia, si terranno anche le elezioni amministrative per eleggete i sindaci e i consiglieri comunali.

A Milano allestiti 1.248 seggi per le elezioni dell'8 e 9 giugno

Il Comune di Milano ha allestito 1.248 sezioni in 162 scuole della città, dove sono chiamate alle urne 1.042.286 persone tra le 15 e le 23 di sabato 8 e tra le 7 e le 23 di domenica 9 giugno. Per garantire il diritto al voto, è prevista la partecipazione di 4.992 scrutatori e di 1.248 presidenti di seggio.

Nelle università Cattolica e Politecnico, poi, sono stati allestiti seggi speciali ai quali potranno rivolgersi i quasi 5mila studenti fuori sede domiciliati a Milano. In questo modo, potranno esprimere la propria preferenza per le liste e i candidati della circoscrizione territoriale di origine.

I compensi previsti per presidenti di seggio e scrutatori

Il compenso previsto per il presidente di seggio è di 138 euro, mentre per gli scrutatori e i segretari è di 110,40 euro. Per quanto riguarda i seggi speciali, il presidente riceverà un compenso di 82,80 euro e lo scrutatore di 56,35 euro.

Chi desidera proporsi per uno di questi ruoli, dovrà presentare la propria candidatura compilando il form pubblicato sul sito del Comune di Milano. L'Amministrazione, una volta acquisite le candidature volontarie, convocherà gli interessati. Per il posto da scrutatore è sufficiente essere maggiorenni e avere la cittadinanza europea, mentre per quello di presidente di seggio è richiesto anche il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.