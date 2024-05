video suggerito

Quanto prendono scrutatori e presidenti di seggio alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 Quest'anno, come già annunciato alcuni mesi fa, il compenso per chi svolge le funzioni di scrutatore o di presidente di seggio è più alto: il 30% in più rispetto all'anno scorso. Così, per le elezioni europee e comunali 2024 ci sarà un incentivo in più ad accettare l'eventuale nomina. Ecco come fare domanda e come vengono scelti gli scrutatori e i presidenti di seggio.

A cura di Luca Pons

Come annunciato a inizio anno, i compensi per gli scrutatori e i presidenti di seggio alle elezioni 2024 sono aumentati del 30% rispetto agli scorsi appuntamenti elettorali. Dunque, chi svolge questo incarico alle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno prenderà un gettone di presenza da 156 euro se fa lo scrutatore, e da 195 euro se fa il presidente di seggio. Per chi vuole svolgere questi incarichi è necessario comunicare al proprio Comune di residenza la volontà di iscriversi alle liste elettorali. Normalmente la scadenza è al 30 novembre di ogni anno, ma può variare da Comune a Comune. La nomina arriva poi tra 20 e 25 giorni prima dell'elezione.

Quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio alle elezioni europee 2024

Alle prossime elezioni europee il compenso previsto per chi fa lo scrutatore o il presidente di seggio sarà aumentato rispetto allo scorso anno. Questo non avviene perché in molti casi ci saranno più elezioni in contemporanea – nella Regione Piemonte e in moltissimi Comuni – ma perché l'aumento è stato deciso all'inizio di quest'anno con un decreto. L'intento è quello di spingere più persone ad accettare l'incarico quando vengono convocate.

Così, quest'anno gli scrutatori prenderanno 156 euro come gettone di presenza (fino allo scorso anno sarebbero stati 120 euro). I presidenti di seggio, invece, avranno un compenso di 195 euro, contro i 150 ottenuti fino all'anno scorso.

I compensi per scrutatori e presidenti di seggio alle elezioni comunali 2024

Non ci sarà nessuna differenza tra il compenso di scrutatori e presidenti di seggio alle elezioni europee e alle elezioni comunali. Infatti, il decreto con cui il governo ha alzato i gettoni di presenza si applica ugualmente sia in quei seggi dove si vota solamente per il Parlamento europeo, sia dove gli elettori dovranno decidere anche il prossimo sindaco (e, nel caso del Piemonte, il prossimo presidente di Regione). Perciò, anche nel caso delle comunali l'importo è lo stesso: gli scrutatori riceveranno 156 euro e i presidenti di seggio 195 euro.

Come, dove e quando fare domanda per il ruolo di scrutatore e presidente di seggio

Chi vuole essere scelto come scrutatore o presidente di seggio deve assicurarsi di essere iscritto all'albo elettorale del proprio Comune di residenza. L'iscrizione è gratuita, ma deve essere richiesta al Comune. Normalmente la scadenza per farlo è fissata al 30 novembre di ogni anno, ma le date possono variare da un Comune all'altro, perciò è meglio controllare le istruzioni sul sito ufficiale dell'amministrazione.

Le tempistiche sono piuttosto strette per chi non è ancora iscritto alla lista del proprio Comune. Infatti, per legge gli scrutatori devono essere nominati tra 20 e 25 giorni prima delle elezioni. A sceglierli è la commissione elettorale comunale, cioè il sindaco e alcuni consiglieri.

Chi vuole fare il presidente di seggio, invece, deve iscriversi in un'altra lista, in questo caso presso la Corte d'appello competente sul proprio territorio. La richiesta va presentata alla Corte tramite il sindaco del Comune entro il mese di ottobre.

Come vengono scelti i presidenti e i segretari di seggio

I presidenti di seggio vengono nominati dal presidente della Corte d'appello competente, scegliendo tra le persone iscritte all'apposita lista. Chi viene scelto può rinunciare solo per giustificati motivi, e nel caso deve avvertire al più presto il presidente della Corte e il sindaco. Lo stesso presidente, poi sceglie un vicepresidente che ottiene lo stesso gettone di presenza degli scrutatori ma può sostituire il presidente in caso di necessità. Anche il segretario di seggio, che assiste il presidente in tutte le operazioni, viene scelto dal presidente stesso prima che il seggio si insedi.