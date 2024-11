video suggerito

Il cane Chupito, che scappa dall’auto dopo un incidente: la padrona lo ha ritrovato dopo un appello sui social Il piccolo Chupito era scappato impaurito dall’automobile della sua padrona dopo che questa era rimasta coinvolta in un incidente a Lecco. La donna ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo e grazie al passaparola il cagnolino è stato rintracciato e portato sano e salvo a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una storia al lieto fine quella che ha riguardato il piccolo Chupito, il cane che era scappato impaurito dopo che la sua padrona era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il cagnolino è stato trovato grazie al passaparola dopo che proprio la padrona aveva lanciato un appello sui social.

L'incidente è avvenuto sabato 2 novembre, intorno a mezzanotte, al Terzo ponte Alessandro Manzoni lungo la strada statale 36, nei pressi della superstrada e precisamente all'altezza dello svincolo del Bione poco dopo il traforo del Barro in provincia di Lecco. La donna si trovava a guida della sua automobile quando si è scontrata con un altro veicolo. Dopo l'impatto, il cagnolino è fuggito e avrebbe vagato per tutta la notte lungo la statale.

La padrona è stata trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco e da lì ha voluto condividere un appello sui social. Nonostante le ferite riportate, il suo pensiero era rivolto al piccolo Chupito: "Aiutatemi, ho avuto un incidente all'uscita della galleria del Monte Barro. Il mio Chiupito si è spaventato ed è scappato. Io sono in pronto soccorso e mia figlia sta cercando di trovarlo in giro a piedi". Era poi intervenuta anche la figlia: "Vi chiedo per favore, se vedete questo cane a Lecco contattatemi il prima possibile. Sarà spaventatissimo. Si chiama Chupito".

Il post è diventato virale. Grazie al passaparola è stato possibile ritrovare il cagnolino e riportarlo a casa: "L'abbiamo trovato. Grazie a tutti per avermi avvisato degli spostamenti e soprattutto grazie mille a chi lo ha trovato", ha scritto la padrona.