video suggerito

Cade in un pozzo profondo 3 metri mentre fa una passeggiata: così è stato salvato il cagnolino Lino A Levata, in provincia di Mantova, un cagnolino è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo che era caduto in un pozzo profondo 3 metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre, a Levata, una frazione di Curtatone in provincia di Mantova, i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno salvato Lino, un cagnolino caduto in un pozzo profondo più di 3 metri mentre faceva una passeggiata con la sua padrona. La donna ha chiamato le autorità che sono intervenute prontamente recuperando l'animale in pochi minuti.

Il cagnolino è caduto in un pozzo profondo 3 metri

La donna stava facendo passeggiare il suo cagnolino nell'area in cui prossimamente dovrebbero nascere nuovi edifici. In un momento di distrazione, il cucciolo è caduto in un pozzo profondo più di 3 metri, fortunatamente privo di acqua, e non coperto nella maniera giusta.

La signora dopo essersi accertata che il meticcio non era in grado di uscire dal pozzo, allarmata per le sue condizioni, si è rivolta al numero unico di emergenza che ha prontamente mobilitato un equipaggio dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Mantova.

Leggi anche Capriolo finisce nelle acque del Naviglio: il video del salvataggio

Il recupero dei vigili del fuoco che si sono calati nel pozzetto

Giunti sul posto, un soccorritore dei vigili del fuoco, dopo aver indossato l'apposito imbrago, si è calato senza troppe difficoltà sul fondo del pozzo riuscendo a recuperare in pochi istanti il cagnolino che era visibilmente intimorito per quanto accaduto. L'animale, ricongiunto con la padrona, è stato trasportato al veterinario per effettuare gli accertamenti dopo la brutta caduta subita.