Minaccia di buttarsi dal balcone: il video dei carabinieri che gli salvano la vita Martedì 1 ottobre, nella periferia ovest di Milano, un 89enne ha minacciato di gettarsi dal quinto piano del palazzo nel quale abita. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato la tragedia.

A cura di Carlo Coi

Immagine Carabinieri Milano

Alle 18.30 di martedì 1 ottobre, a Baggio noto quartiere della periferia ovest di Milano, l'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è stato provvidenziale per trarre in salvo un 89enne che stava tentando di gettarsi dal balcone di casa. L'anziano è stato afferrato dagli agenti dalla cintura dei pantaloni dopo essere rimasto sospeso nel vuoto per alcuni minuti. Successivamente è stato ricoverato in ospedale a scopo precauzionale.

La scena è avvenuta sotto gli occhi dei familiari che hanno immediatamente allertato il Numero unico per le emergenze. La volante dei carabinieri coordinata dalle indicazioni della centrale operativa, ha trovato l'anziano visibilmente scosso. L'86enne aveva scavalcato la balaustra del balcone al quinto piano con lo scopo di lanciarsi nel vuoto. Dopo attimi concitanti, i militari, nonostante le difficoltà riscontrate, sono riusciti ad afferrare l'uomo dalla cintura dei pantaloni, riuscendo a trarlo in salvo grazie al provvidenziale aiuto fornito da una seconda pattuglia arrivata pochi minuti dopo il primo intervento.

Un intervento che come testimonia il video è stato repentino. Gli agenti del Radiomobile hanno raggiunto il quinto piano della palazzina salendo le scale di corsa e dopo aver afferrato l'anziano lo hanno fatto sedere sulle scale del pianerottolo per tranquillizzarlo.

L'89enne è stato infine trasportato in codice verde dal personale sanitario, con l'ausilio di un'ambulanza, all'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico.