Ragazzino di 11 anni precipita dal balcone di casa: trasferito in ospedale Incidente a Carugate: un ragazzino di 11 anni è precipitato dal balcone. La sua caduta è stata attutita dalle piante in giardino. È stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre 2024, si è verificato un incidente a Carugate, un comune che si trova alle porte di Milano. Un ragazzino di undici anni è precipitato dal balcone di casa sua, al secondo piano, in via don Giuseppe Mariani. L'episodio è avvenuto alle 10.30 circa. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzino è precipitato dal balcone per cause ancora da accertare. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite: la caduta è stata infatti attutita dalla vegetazione presente nel giardino al piano terra. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno deciso di trasferire l'undicenne in ospedale.

Fortunatamente non è in gravi condizioni: ha riportato solo una frattura a un braccio e alcune contusioni. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.