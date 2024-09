video suggerito

Si lancia con il paracadute e precipita per 15 metri: gravissimo un uomo Un uomo di cinquant’anni è precipitato durante un lancio con il paracadute a Desio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza: è ricoverato in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, domenica 15 settembre, si è verificato un incidente a Desio, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Un uomo è precipitato durante un lancio con il paracadute: ha fatto un volo di circa quindici metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il ferito è un cinquantenne che è rimasto coinvolto in un incidente durante la festa dello sport che si sta celebrando nel comune. Durante il lancio, che si è svolto in via Parini dove l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione di Desio aveva allestito un'area per i lanci dimostrativi, il paracadutista avrebbe urtato il ramo di un albero: è precipitato per quindici metri ed è finito al suolo.

Sono stati subito allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il cinquantenne era cosciente al momento dell'intervento del personale sanitario: ha riportato un trauma al bacino e diverse fratture. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.