Il video del paracadutista precipitato per 15 metri a Desio: la dinamica dello schianto contro gli alberi L'incidente è avvenuto domenica 15 settembre durante la tradizionale Festa dello Sport di Desio (subito interrotta). L'uomo, paracadutista esperto, è atterrato fuori rotta e si è schiantato contro alcuni alberi a bordo campo.

Si trova ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza ma sarebbe fuori pericolo il paracadutista 51enne che nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, è precipitato a terra dopo un volo di 15 metri schiantatosi contro alcuni alberi a Desio (Monza e Brianza). L'uomo, nell'impatto, ha riportato un grave trauma al bacino e diverse fratture scomposte.

L'incidente è avvenuto nel polo sportivo di via Gaetana Agnesi mentre era in corso la ormai tradizionale Festa dello Sport promossa dal Comune insieme alle associazioni cittadine, poi immediatamente interrotta. L'uomo, con ampia esperienza alle spalle, era uno dei paracadutisti impegnati nei lanci dimostrativi in programma nella manifestazione. Ma qualcosa, come dimostra anche un video che al momento sta circolando sui social, è andato storto: nelle immagini si vede il 51enne atterrare palesemente fuori rotta, all'esterno del campo sportivo cittadino, davanti agli occhi di decine e decine di partecipanti.

Proseguono così gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Desio sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. L'evento sportivo, intanto, è stato annullato. "Al professionista rimasto coinvolto nell'infortunio va tutta la nostra vicinanza", ha spiegato l'assessore Andrea Civiero. "Siamo tutti turbati e speriamo in una repentina guarigione. Siamo in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto. In questa circostanza intendiamo non proseguire i festeggiamenti, ci è sembrato un gesto di sostegno e solidarieta'".