video suggerito

Si tuffa da un pontile del porto di Moniga del Garda e batte la testa sul fondale del lago: grave 38enne Un 38enne è stato ricoverato per un trauma spinale all’ospedale di Brescia. L’uomo avrebbe battuto la testa sul fondale del lago di Garda tuffandosi da un pontile di Moniga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 38enne si è tuffato da uno dei pontili del porto di Moniga del Garda (in provincia di Brescia) e ha battuto la testa contro il fondale del lago. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, sabato 17 agosto, mentre l'uomo si trovava in spiaggia con moglie e i loro due bambini piccoli. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il 38enne si sia tuffato in un punto dove l'acqua è bassa pochi metri. In un primo momento, ha perso i sensi, ma ora sembra fuori pericolo. L'uomo avrebbe riportato un importante trauma spinale.

L'incidente durante una giornata con la famiglia

La polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi è arrivata in giornata al porto di Moniga del Garda per raccogliere le testimonianze dei presenti per accertare la dinamica di quanto accaduto. I controlli sono ancora in corso, ma pare che si sia trattando di un incidente causato dalla distrazione o dalla sottovalutazione del pericolo.

Il 38enne, di origine pachistana e residente a Brescia, stava trascorrendo la giornata su una spiaggia del lago insieme alla propria famiglia quando si è tuffato da uno dei pontili del porto. Probabilmente non si era accorto che in quel punto l'acqua è bassa pochi metri e che il fondale è alquanto roccioso. Così, l'uomo ha finito per battere violentemente la testa al suolo.

La corsa in ospedale e le condizioni del 38enne

All'inizio le sue condizioni destavano particolare preoccupazione, dato che aveva perso i sensi. Per questo motivo, l'ambulanza dei Volontari del Garda è arrivata con la massima urgenza insieme al motosoccorso della Croce bianca di Brescia, ma a trasferirlo all'ospedale Civile di Brescia ci ha pensato l'elisoccorso.

Il 38enne si trova dunque ricoverato in condizioni gravi, ma pare che i parametri vitali si stiano lentamente stabilizzando. Per questo motivo, i medici non ritengono che possa essere in pericolo di vita. L'uomo avrebbe anche ripreso conoscenza, anche se è ancora da valutare l'entità del trauma spinale che ha riportato nell'incidente.