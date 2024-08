video suggerito

Colpita dall'elica in azione mentre risale sulla barca: ferita alla schiena una ragazza di 30 anni Una trentenne è stata ferita alla schiena dall'elica di una barca: l'incidente è avvenuto nella Baia delle Sirene, sul lago di Garda. Non è in pericolo di vita.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un grave incidente è avvenuto sul lago di Garda nel pomeriggio di sabato 10 agosto. Una ragazza di trent'anni, proveniente dalla provincia di Vicenza, si è ferita con l'elica mentre tentava di risalire sulla barca che aveva noleggiato con alcuni amici. Viste le gravi lacerazioni riportate dalla giovane donna sulla schiena, è stato necessario l'intervento dell'idroambulanza della Croce Rossa, che l'ha trasportata d'urgenza in ospedale. Qui è stata affidata alle cure dei sanitari.

La trentenne aveva noleggiato la braca con alcuni amici per trascorrere una giornata nella Baia delle Sirene, sul lago di Garda, all'altezza del comune di Garda. Dopo un tuffo nell'acqua del lago, ha tentato di risalire sull'imbarcazione, ma non si è accorta che il motore era rimasto acceso e quindi l'elica continuava a girare. Quando si è avvicinata, è quindi stata colpita alla schiena: le punte le hanno procurato profondi tagli alla schiena.

Gli amici si sono subito accorti della gravità della situazione, hanno aiutato la ragazza a salire sulla barca e hanno dato l'allarme. In poco tempo è arrivata l'idroambulanza della Croce Rossa di Bardolino, che ha portato la trentenne in codice rosso al pronto soccorso presso l'ospedale di Peschiera del Garda. Qui i medici l'hanno visitato e hanno determinato che, nonostante la gravità delle ferite, non ha riportato lesioni permanenti.

Nonostante la giovane sia quindi fuori pericolo, la Guardia costiera ha comunque effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi stabilire eventuali responsabilità.