Travolge con una barca un ragazzo, che ha rischiato di perdere la gamba: era ubriaco alla guida Incidente al porto di Moniga del Garda (Brescia): un ragazzo alla guida di un'imbarcazione ha travolto un trentenne che era seduto sul pontile. Quest'ultimo ha rischiato di perdere la gamba. Il conducente era positivo all'alcol test.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio, si è verificato un terribile incidente al porto di Moniga del Garda, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzo di trent'anni, originario di Milano e che si trovava sul lago per qualche giorno di vacanza, è stato travolto da una barca fuori controllo. Alla guida c'era un giovane che, dopo l'incidente, è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 18. Il trentenne, ex dipendente della Pollini Nautica, si trovava a Moniga per salutare alcuni amici ed ex colleghi. Proprio mentre era seduto sul pontile, è stato travolto dall'imbarcazione. Sembrerebbe che il conducente abbia sbagliato manovra proprio nel punto in cui avrebbe dovuto attraccare: ha accelerato invece di frenare. Ha quindi investito in pieni il turista e lo ha colpito a entrambe le gambe. L'arto destro è stato colpito dalla carena e dall'ancora in ferro. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'automedica, un'idroambulanza della Croce Rossa e un elicottero. Il trentenne è stato trasferito all'ospedale in codice giallo: ha rischiato di perdere una gamba. L'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Ha riportato una lesione ai tendini e una frattura alla tibia. Presente anche la Guardia Costiera di Salò, che ha sottoposto il conducente all'alcol test, i carabinieri di Manerba e la polizia locale della Valtenesi.