Pesa 220 chili e resta bloccato in casa: intervengono i vigili del fuoco e lo salvano Un uomo, che pesa 220 chili, non riusciva più a muoversi rimanendo così imprigionato a casa sua: a salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento al quinto piano di via Beato Padre Pio da Petralcina a Milano. Qui un uomo, che pesa 220 chili, non riusciva più a muoversi rimanendo così imprigionato a casa sua. Quando è dovuto andare in ospedale per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Sardegna e il personale SAF della sede centrale che lo hanno fatto uscire dal balcone in totale sicurezza e lo hanno calato con una barella "tritan bariatrica". L'uomo, un italiano di sessant'anni, dopo la manovra SAF è stato consegnato ai sanitari del 118 della Croce Bianca di Magenta.