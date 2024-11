video suggerito

Donna finisce nel fiume Lambro a Monza: recuperata dai vigili del fuoco, è grave Una donna è stata recuperata nel fiume Lambro dai vigili del fuoco a Monza. Affidata alle cure dei sanitari, è in condizioni gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Monza questa mattina, giovedì 21 novembre, sono intervenuti in città all'angolo tra via Edmondo de Amicis e via dei Tintori per recuperare una donna che era precipitata nel fiume Lambro. La 64enne è stata messa in salvo grazie a una barella rigida, che ha permesso ai soccorritori di issarla in sicurezza. Affidata alle cure del personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'allarme è scattato intorno alle 9 del 21 novembre, quando alcuni passanti si sono resi conto che una donna era precipitata da un ponte di cemento nel fiume Lambro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con autopompa, autoscala e la vettura del funzionario di guardia. Il recupero della donna è stato particolarmente difficile, vista la natura del terreno e il rischio di scivolamenti. Alla fine, i pompieri sono riusciti a raggiungere la donna calandosi dal ponte.

Grazie a una scala e a una barella rigida la donna, una 64enne, è stata issata in sicurezza fino al livello della strada. Là è stata affidata alle cure del personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Era cosciente e dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla vicenda. Non è escluso, infatti, che possa essersi trattato di un gesto volontario. Su un muretto poco distante dal punto in cui è caduta, la 64enne aveva lasciato un marsupio e alcuni documenti.