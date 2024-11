video suggerito

Bimba di 3 anni vaga sola in strada e viene salvata dalla polizia: denunciata la parente a cui era affidata I genitori della piccola trovata sola per le strade di Romano di Lombardia (Bergamo) avevano affidato la figlia a una parente perché la accompagnasse all'asilo. La donna, 33 anni, è stata denunciata per abbandono di minore.

L'hanno trovata da sola, mentre vagava infreddolita e spaventata per le strade di Romano di Lombardia (Bergamo). Così gli agenti di polizia locale che lunedì mattina hanno salvato una bambina non accompagnata hanno appurato come i genitori avessero incaricato in realtà una parente di portarla all'asilo: la donna, 33 anni, durante il tragitto avrebbe però smarrito la piccola, e non avrebbe nemmeno segnalato l'accaduto alle autorità competenti. La donna, ora, è stata denunciata per abbandono di minore.

Mancavano pochi minuti alle 9 quando una passante ha notato per prima la piccola vagare in strada. Era sola, su un marciapiede, che si guardava intorno smarrita; inoltre non parlava correttamente italiano, non era in grado di dire come si chiamasse né il nome dei genitori o l’indirizzo di casa. La donna allora ha allertato la Polizia locale, che ha inviato una pattuglia e rintracciato la bimba mentre camminava in via Marconi. Gli agenti, una volta presa in custodia la bambina, hanno quindi fatto il giro degli asili del circondario fino a trovare quello giusto: qui le maestre hanno immediatamente rintracciato i genitori della bimba di 3 anni, completamente ignari di tutto, e consegnato la bimba a mamma e papà.

“Per fortuna la disavventura di questa bambina è terminata bene, con un lieto fine", ha sottolineato il sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli. "Grazie soprattutto alla collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. Bisogna elogiare l'efficienza e la professionalità ancora una volta dimostrata dalla polizia locale cittadina”.