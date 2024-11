video suggerito

Ritrovata a Milano la 15enne scomparsa da Busto Arsizio: riconosciuta grazie agli appelli social Dopo un giorno di apprensione stata ritrovata la ragazzina di 15 anni scomparsa ieri pomeriggio sabato 9 novembre da Busto Arsizio (Varese). È stata riconosciuta da una passante che aveva visto la sua foto sui social in zona Duomo a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un giorno di apprensione stata ritrovata la ragazzina di 15 anni scomparsa ieri pomeriggio sabato 9 novembre da Busto Arsizio, comune della provincia di Varese dove vive con la famiglia. Adesso si trova a casa con il papà, che per primo aveva diffuso l'allarme.

I genitori, infatti, avevano lanciato diversi appelli sui social per ritrovare la figlia adolescente. E proprio grazie al tam tam social che la giovane è stata riconosciuta da una passante in centro a Milano, tra piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele. La donna così ha richiamato l'attenzione di due agenti del reparto Falchi del Radiomobile della polizia locale, che in quel momento erano impegnati in un servizio di controllo.

A quel punto i vigili si sono fatti indicare dalla signora il punto esatto dell'avvistamento. In questo modo sono riusciti a rintracciare la minorenne, che era da sola quando è stata ritrovata e che è stata subito accompagnata negli uffici del Radiomobile di via Custodi. Da lì è partita la chiamata al padre della 15enne, che nelle ultime ore aveva mobilitato il web per ritrovare la figlia scomparsa nel nulla. Nel tardo pomeriggio, l'adolescente è tornata a casa con il genitore.